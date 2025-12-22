डिग्री इंजीनियर की, काम झाड़ू लगाने का... इस देश में युवाओं को मिल रही ₹1.1 लाख सैलरी, चौंका देगी वजह

बिजनेस डेस्क। रोजगार की तलाश में भारतीय युवा दुनिया के अलग–अलग देशों का रुख करते हैं। कोई अमेरिका की सिलिकॉन वैली जैसे टेक हब की ओर बढ़ता है, तो कोई यूरोप और एशिया के देशों में मेहनत-मजदूरी कर बेहतर कमाई का रास्ता खोजता है। मेहनत, अनुकूलन और परिवार के लिए कमाई भेजने की जिद यही पहचान भारतीय प्रवासियों को अलग बनाती है।

इसी कड़ी में 17 भारतीय मजदूरों की एक कहानी इन दिनों चर्चा में है, जिन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में काम कर हर महीने करीब ₹1.1 लाख कमाने का रास्ता चुना है। सड़क साफ कर मिल रहे 1 लाख रुपये ये 17 भारतीय प्रवासी बीते चार महीनों से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में सड़क सफाई और मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। वे एक स्थानीय रोड मेंटेनेंस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। इस समूह में 26 वर्षीय मुकेश मंडल भी शामिल हैं, जो भारत में पहले सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पर काम कर चुके हैं।