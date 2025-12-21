सर्दियों में मालामाल कर देंगे ये 4 'स्मार्ट' बिजनेस आइडिया, बिना दुकान खरीदे गली-नुक्कड़ या घर से करें शुरुआत

मेरी खबरें
    बिजनेस डेस्क। भारत में मौसम और त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं, बल्कि कमाई के मौके भी लेकर आते हैं। सर्दियों में लोगों की खरीदारी और खान-पान पर खर्च बढ़ जाता है, जिससे कई सीजनल बिजनेस आइडिया तेजी से चल पड़ते हैं। अगर आप इस विंटर सीजन में पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाई की योजना बना रहे हैं, तो ये चार बिजनेस ऐसे हैं जिन्हें बिना दुकान, गली-नुक्कड़ या घर से भी शुरू किया जा सकता है। सही लोकेशन और थोड़ी समझदारी से आप 2–3 महीनों में अच्छी आमदनी कर सकते हैं।

    1) सूप स्टॉल से सर्दियों की कमाई

    ठंड के मौसम में शाम होते ही बाजारों में रौनक बढ़ जाती है। खरीदारी के साथ-साथ लोग गरमागरम सूप पीना पसंद करते हैं। ऐसे में किसी भी व्यस्त बाजार या वीकली मार्केट में शाम के 3–4 घंटे सूप का छोटा स्टॉल लगाकर अच्छी बिक्री की जा सकती है। कम लागत, तेज टर्नओवर और रोज की नकद कमाई इसका सबसे बड़ा फायदा है।


    2) विंटर शॉपिंग: फैशन एक्सेसरीज़

    सर्दियों में शॉपिंग का क्रेज़ अपने चरम पर होता है। कम निवेश में ज्यादा मुनाफे के लिए महिला फैशन एक्सेसरीज़ का कारोबार बेहतरीन विकल्प है। हेयर क्लच, हेयरपिन, लेस, पेंडेंट जैसी चीज़ें खुले बाजार में आसानी से बिक जाती हैं और इनमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है।

    3) ऊनी कपड़ों का बिजनेस

    स्वेटर और अन्य ऊनी कपड़ों की मांग सर्दियों में तेज़ी से बढ़ती है। थोक बाज़ारों से सस्ते दामों पर माल लेकर आप वीकली मार्केट में बेच सकते हैं। चाहें तो घर से बिक्री करें या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लिस्ट कर अतिरिक्त ग्राहकों तक पहुंच बनाएं दोनों ही तरीके कारगर हैं।

    4) कंबल और रजाइयों की बिक्री

    ठंड बढ़ते ही कंबल और रजाइयों की डिमांड लगातार बनी रहती है। थोक में खरीदकर स्थानीय बाजार या ऑनलाइन चैनल के ज़रिये बिक्री करने पर 20% से 45% तक का मार्जिन संभव है। सही सोर्सिंग और क्वालिटी कंट्रोल से यह बिजनेस कम समय में अच्छा रिटर्न दे सकता है।

    अगर आप सर्दियों में कम समय और सीमित निवेश के साथ कमाई करना चाहते हैं, तो ये चारों बिजनेस आइडिया आज़माए जा सकते हैं। सही जगह, सही समय और ग्राहकों की पसंद यही सफलता की कुंजी है।

