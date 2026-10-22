EPFO का बड़ा तोहफा, अब सिर्फ 'Hello' भेजने पर WhatsApp पर मिलेंगी PF बैलेंस और पेंशन से जुड़ी सभी जानकारियां

बिजनेस डेस्क। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपका पीएफ कटता होगा। ऐसे में आपके लिए उसकी जानकारी लेना अब बहुत आसान हो गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपना आधिकारिक WhatsApp चैनल शुरू किया है। इस चैनल के जरिए कर्मचारियों को घर बैठे अपने मोबाइल पर ही EPFO की नई घोषणाओं, जरूरी तारीखों और जानकारियों का अपडेट मिल जाएगा। अभी तक इस चैनल से जुड़ने वालों की संख्या 2 लाख के पार पहुंच चुकी है। इससे नौकरीपेशा लोगों को PF से जुड़ी जानकारी के लिए बार-बार अलग-अलग वेबसाइट खंगालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।