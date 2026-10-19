पहली बार नौकरी करने वाले खुश हो जाओ! नए कर्मचारियों को मिलेंगे 15,000 रुपये, EPFO की तरफ से तोहफा

बिजनेस डेस्क। पहली बार नौकरी शुरू करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत पहली बार नौकरी जॉइन करने वाले योग्य कर्मचारियों को ₹15,000 तक का इंसेंटिव दिया जा रहा है। इस योजना का मकसद देश के युवाओं को फॉर्मल रोजगार से जोड़ना और ईपीएफ (EPF) सिस्टम में उनका स्वागत करना है।

किन्हें मिलेगा योजना का लाभ? कर्मचारी 1 अगस्त 2025 से पहले कभी भी ईपीएफओ का सदस्य नहीं होना चाहिए।

कर्मचारी की जॉइनिंग 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच होनी चाहिए।

योजना के नियमों के अनुसार कर्मचारी का मासिक वेतन 1 लाख रुपये तक होना चाहिए।

इंसेंटिव की पहली किस्त के लिए 6 महीने और दूसरी किस्त के लिए लगातार 12 महीने की सेवा पूरी करना जरूरी है।

जिस संस्था या कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उसने ईपीएफओ में जरूरी रिपोर्टिंग और ईसीआर दाखिल किया हो। कैसे मिलेगी 15,000 रुपये की राशि? कर्मचारियों को ये राशि दो किस्तों में दी जाएगी, पहली किस्त लगातार 6 महीने की नौकरी पूरी होने पर अधिकतम ₹7,500 मिलेंगे। दूसरी किस्त 12 महीने की नौकरी और फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम पूरा करने पर बाकी बची राशि (कुल ₹15,000 तक) मिलेगी।