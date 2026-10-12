Festival Special Trains 2026: नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर रेलवे चला रहा है स्पेशल ट्रेनें, यूपी, एमपी और बिहार-झारखंड के यात्रियों को मिलेगी राहत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने फेस्टिवल सीजन के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का एलान कर दिया है। त्योहारी सीजन में भारी भीड़ से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड रूट पर सैकड़ों फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है।