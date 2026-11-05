Raipur Sarafa: त्योहारी सीजन से पहले रायपुर सराफा बाजार में राहत, 1.5 लाख के नीचे आया सोना, चांदी में भी भारी गिरावट

बिजनेस डेस्क। रायपुर के प्रमुख सराफा बाजार (सदर बाजार) में सोने और चांदी दोनों की कीमतों में नरमी दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद सोना अब डेढ़ लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गया है, जिससे बाजारों में त्योहारी रौनक और खरीदारी बढ़ गई है।

बीते सितंबर महीने के उच्चतम स्तरों की तुलना में सोने के भाव में करीब ₹7,700 प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। रायपुर सदर बाजार में विभिन्न शुद्धता वाले सोने और चांदी के वर्तमान भाव इस प्रकार दर्ज किए गए हैं।

24 कैरेट सोना: ₹1,46,692 प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट सोना (जेवराती): ₹1,34,370 प्रति 10 ग्राम

20 कैरेट सोना: ₹1,25,600 प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट सोना: ₹1,10,019 प्रति 10 ग्राम

चांदी (हाजिर संदर्भ): ₹1,93,102 प्रति किलोग्राम

चांदी ₹24,500 टूटी, गहनों और बर्तनों की मांग में उछाल

चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट

21 सितंबर को जो चांदी ₹2,41,200 प्रति किलोग्राम के स्तर पर थी, वह अब करीब ₹24,500 घटकर ₹2,16,700 प्रति किलोग्राम के दायरे में आ गई है।

दामों में आई इस नरमी से चांदी आम खरीदारों की पहुंच में लौटती दिख रही है। त्योहारी सीजन के मद्देनजर धनतेरस और दीपावली के लिए चांदी के सिक्कों, बर्तनों और हल्के गहनों की मांग में तेजी आई है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ज्वेलर्स मेकिंग चार्ज पर छूट और एडवांस बुकिंग पर विशेष ऑफर दे रहे हैं।

कीमतों में उतार-चढ़ाव की मुख्य वजह

अमेरिकी महंगाई दर के आंकड़े: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े अनुमान से अधिक रहे हैं, जिससे फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती में देरी या सख्ती की आशंका बढ़ी है।

डॉलर और बॉन्ड यील्ड की मजबूती: डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती आने के कारण सेफ-हेवन के रूप में सोने की तात्कालिक मांग पर दबाव बना है।

घरेलू बाजार पर असर: वैश्विक बाजारों में आई इस नरमी का सीधा असर रायपुर के स्थानीय सराफा बाजार पर दिखा है।