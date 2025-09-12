Flight Tickets Tips: दिवाली-छठ पर फ्लाइट के टिकट रेट आसमान पर, ट्राई करें ये ट्रिक मिलेगा सस्ता टिकट

मेरी खबरें
    भारत में त्योहारी सीजन (Festive Season) की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही घरेलू उड़ानों के किराए आसमान छू रहे हैं। दरअसल, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लोग अपने घर लौटते हैं, जिससे फ्लाइट टिकटों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 10:45:19 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 10:45:19 AM (IST)
    बिजनेस डेस्क। भारत में त्योहारी सीजन (Festive Season) की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही घरेलू उड़ानों के किराए आसमान छू रहे हैं। दरअसल, दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों पर लोग अपने घर लौटते हैं, जिससे फ्लाइट टिकटों की डिमांड अचानक बढ़ जाती है और इसके चलते उनके दाम भी बढ़ने लगते हैं।

    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिवाली और छठ से पहले ही कई अहम रूट्स पर फ्लाइट टिकटों(Diwali flight fares India) की कीमतों में 50 से 94 फीसदी तक का उछाल दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं किन रूट्स पर किराए सबसे ज्यादा बढ़े हैं और किस तरह आप अब भी सस्ते फ्लाइट टिकट पा सकते हैं।

    इन रूट्स पर टिकट हुआ महंगा

    दिल्ली-कोलकाता रूट: पिछले साल किराया 5200 रुपये था, जबकि इस बार 80% बढ़कर करीब 9350 रुपये हो गया है।

    मुंबई-देहरादून रूट: 7200 रुपये से बढ़कर 94% ज्यादा, यानी लगभग दोगुना 14000 रुपये।

    मुंबई-दिल्ली रूट: 5762 रुपये से 65% बढ़कर 9500 रुपये तक पहुंच गया है।

    मुंबई-जयपुर रूट: 6458 रुपये से 63% ज्यादा होकर अब 10500 रुपये।

    बेंगलुरु-कोलकाता रूट: 6320 रुपये से डेढ़ गुना बढ़कर 9495 रुपये हो गया है।

    चेन्नई-कोलकाता रूट: 5600 रुपये से 40% ज्यादा होकर 7800 रुपये।

    हैदराबाद-दिल्ली रूट: 6350 रुपये से 20% की बढ़ोतरी के बाद अब 7645 रुपये हो गया है।

    सस्ते फ्लाइट टिकट पाने के उपाय

    डेट्स फ्लेक्सिबल रखें

    दिवाली जैसी छुट्टियों में केवल एक ही दिन ट्रैवल करने पर जोर न दें। वर्किंग डेज़ (जैसे मंगलवार और बुधवार) पर टिकट अक्सर सस्ते मिलते हैं।

    ऑफ-पीक टाइम चुनें

    सुबह जल्दी या देर रात वाली फ्लाइट्स ज्यादातर कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं।

    एयरपोर्ट में फ्लेक्सिबिलिटी रखें

    आस-पास के दूसरे एयरपोर्ट्स भी चेक करें। कई बार वहां से टिकट सस्ता पड़ सकता है।

    कनेक्टिंग फ्लाइट चुनें

    सीधी उड़ानों की बजाय कनेक्टिंग फ्लाइट्स लेना बजट के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सकता है।

    एडवांस बुकिंग करें

    माना जाता है कि यात्रा से 45-60 दिन पहले टिकट बुक करने पर अच्छी-खासी बचत की जा सकती है। साथ ही बजट एयरलाइंस चुनने से भी खर्च कम होता है।

