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Amazon और Flipkart पर बंपर डिस्काउंट शुरू, iPhone से लेकर TV पर भारी छूट

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल सभी के लिए 9 अक्टूबर से शुरू होगी। प्लस, ब्लैक और फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अर्ली एक्सेस आज 8 अक्टूबर से शु...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Thu, 08 Oct 2026 03:27:43 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Oct 2026 03:27:43 PM (IST)
Amazon और Flipkart पर बंपर डिस्काउंट शुरू, iPhone से लेकर TV पर भारी छूट
Amazon और Flipkart पर बंपर डिस्काउंट शुरू

HighLights

  1. साल की सबसे बड़ी सेल आज से शुरू
  2. Amazon और Flipkart पर बंपर डिस्काउंट शुरू
  3. Amazon Sale में क्या क्या सस्ता मिल रहा

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। Flipkart Big Billion Days और Amazon great indian festival दोनों ही प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों को सबसे बड़ी छूट देने का दावा कर रहे हैं।

फ्लिपकार्ट ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर 15 करोड़ से अधिक प्रोडक्ट शॉपिंग के लिए उपलब्ध होंगे। जबकि एमेजॉन ने कहा कि वह सबसे कम कीमत पर iphone 16 देने जा रही है।

Flipkart Big Billion Days Sale 2026

फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल सभी के लिए 9 अक्टूबर से शुरू होगी। प्लस, ब्लैक और फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अर्ली एक्सेस आज 8 अक्टूबर से शुरू हो गया है।

इस बार की सेल में आईफोन, स्मार्टफोन्स, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी, रेफ्रिजरेटर जैसे प्रोडक्ट्स सेल में मिलेंगे।

फ्लिपकार्ट ने बताया है कि उसके Ekart ने वेयरहाउसिंग स्पेस में 50 फीसदी की बढ़ोतरी की है। लेह, करगिल और नॉर्थईस्ट के मुश्किल इलाकों में सेम-डे और नेक्स्ट-डे डिलीवरी को बढ़ाया गया है। फ्लिपकार्ट के मुताबिक, इस बार ग्राहक- टेक्स्ट, वॉइस या इमेज के जरिए शॉपिंग और सर्च कर सकते हैं, AI-क्यूरेटेड फीड और AI-पावर्ड डिलीवरी इंटेलिजेंस जैसे फीचर्स को लाया गया है।

Amazon Great Indian Festival 2026

Amazon ने बताया है कि 8 अक्टूबर को वो बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद के चुनिंदा ग्राहकों को iPhone 16 सबसे कम कीमत 74,999 रुपये में 'Amazon Now' के जरिए डिलीवर करेगी।

इस बार सेल में SBI क्रेडिट/डेबिट कार्ड और EMI पर 10 फीसदी का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्राइम मेंबर्स को Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड पर अनलिमिटेड 5 फीसदी कैशबैक दिया जाएगा। सेल में इलेक्ट्रॉनिक्स, टैबलेट्स और होम अप्लायनसेज पर 80% तक छूट दी जा रही है।


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Amazon Sale में क्या क्या सस्ता मिल रहा

  • Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 200MP AI कैमरा के साथ 84,999 रुपये में उपलब्ध होगा।

  • Samsung Galaxy A56 5G को Exynos 1580, 50MP कैमरा 31,999 रुपये में दिया जाएगा।

  • OnePlus Nord CE6 (8GB+128GB) को स्नैपड्रैगन 7s Gen 4, 8000mAh बैटरी के साथ 33,999 रुपये में है।

  • Amazon सेल में MacBook Neo 13 इंच 2026 68,990 रुपये में मिल सकता है।

  • Sony WH-1000XM6 हेडफोन्स को 34,920 रुपये में लिया जा सकता है।

  • Apple Watch सीरीज 11 को 35,999 रुपये में खरीद सकते हैं।

  • TCL 55 इंच QD-Mini LED 4K गूगल TV को 59,990 रुपये में खरीदने का मौका है।