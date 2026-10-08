Stock Market Crash: शेयर बाजार में हाहाकार.. सेंसेक्स 909 अंक टूटा, निफ्टी में भी भारी गिरावट, कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड ने बढ़ाई चिंता

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। आज यानी 8 अक्टूबर को शेयर बाजार में लगातार 9वें हफ्ते गिरावट आई है।

कितनी है सेंसेक्स-निफ्टी में गिरावट

सेंसेक्स करीब 1,000 अंक की गिरावट के साथ 71,600 पर कारोबार कर रहा है और निफ्टी 350 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ ये 22,250 के स्तर पर कारोबार कर रहा है।

1 बजे सेंसेक्स में 909.45 अंकों यानी 1.25 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और ये 71,729.26 पर ट्रेड कर रहा था और निफ्टी50 22,254.30 पर कारोबार कर रहा था।

कच्चे तेल के दाम 102 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर बने हुए हैं और विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जिस वजह से बाजार पर निगेटिव असर पड़ रहा है।

बाजार में गिरावट के कारण