जिस FlyDubai में हुआ स्मित मछार पर हमला, जानिए कितनी बड़ी ये एयरलाइन कंपनी? इतना कमाती है मुनाफा

दो मिनट से भी कम समय में 17,000 फीट यानी क़रीब 5,200 मीटर नीचे आ गया। इसके बाद विमान को सऊदी अरब की ओर मोड़ दिया गया और वहीं लैंडिंग हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी कैप्टन स्मित माछर ने फ्लाइट की सुरक्षित लैंडिंग कराई। पीछे बैठे दो अन्य पायलट आगे आए और विमान को उतारने की ज़िम्मेदारी संभाली थी।

बिजनेस डेस्क। 30 सितंबर को फ़्लाईदुबई एयरलाइन का FZ1073 विमान दुबई से तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट जा रहा था। इसी बीच कॉकपिट में को- पायलट ने कैप्टन पर चाकू से हमला कर दिया।

एक यात्री ने बताया कि पूरे विमान में भयानक चीखें सुनाई दे रही थीं। इसके बाद तीन से पांच लोग कॉकपिट में घुस गए और उन्होंने हमलावर को काबू में किया।

फ्लाईदुबई की फ्लाइट FZ 1073 में हुई घटना के बाद से ही लोग जानने चाहते है आखिर ये एयरलाइन कितनी बड़ी कंपनी हैं।

कहां की कंपनी है फ्लाईदुबई?

फ्लाईदुबई का ऑफिशियल नाम दुबई एविएशन कॉर्पोरेशन है, ये संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की एयरलाइन है और इसका मुख्यालय दुबई में है।

ये एयरलाइन पूरी तरह से दुबई सरकार की हैं, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी और एयरलाइन ने जून 2009 में अपनी पहली उड़ान शुरू की थी।

कितनी बड़ी कंपनी है फ्लाईदुबई?

सितंबर 2026 तक कंपनी 56 देशों में 125 से ज्यादा डेस्टिनेशन के लिए उड़ानें संचालित कर रही थी। एयरलाइन औसतन हर हफ्ते करीब 2,200 फ्लाइट्स चलाती है।

फ्लाईदुबई अब तक 13.7 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को सफर करा चुकी है, इसका नेटवर्क कई महाद्वीपों तक भी फैला हुआ है।

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कितना मुनाफा कमा रही है कंपनी?

ऑर्थिक रूप से फ्लाईदुबई काफी मजबूत कंपनी है। कंपनी की ऑफिशयल वेबसाइट के मुताबिक, 31 दिसंबर 2024 को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए AED 2.5 बिलियन यानी USD 674 मिलियन का टैक्स-पूर्व मुनाफा दर्ज किया गया है। जो कि 2023 की तुलना में 16% ज्यादा है। इसके अलावा सालाना रेवेन्यू भी 15% बढ़कर AED 12.8 अरब (USD 3.5 अरब) हो गया है।