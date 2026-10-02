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Weekend Fun या Bright Future? जानिए सिर्फ 5000, 10000 की SIP से क्या होगा?

हम हर दिन बाहर का कुछ खाने पीने, मूवी देखने में महीने का करीब 5000, 10000 रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन अगर यहीं 5000,10000 रुपए हम बचा के इंवेस्ट कर द...और पढ़ें

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Fri, 02 Oct 2026 12:47:52 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Oct 2026 12:47:52 PM (IST)
Weekend Fun या Bright Future? जानिए सिर्फ 5000, 10000 की SIP से क्या होगा?
SIP Investment Of 5000 and 10000 rupees

HighLights

  1. महीने का करीब 5000, 10000 रुपए खर्च कर देते हैं
  2. लाइफ में सबसे जरूरी चीज को मिस कर देते है वो है इंवेस्टमेंट
  3. 5000,10000 रुपए से क्या होगा ?

बिजनेस डेस्क। हम सब अपने लाइफ में सबसे जरूरी चीज को मिस कर देते है। वो है इंवेस्टमेंट अगर हम महीने का सिर्फ 5000, 10,000 ही इंवेस्ट करना शुरू कर दें तो हम अपने फ्यूचर के लिए अच्छे खासे पैसे जमा कर लेंगे।

5000 रुपए से क्या होगा ?

मान लीजिए आप हर महीने ₹5,000 का SIP 10 साल तक करते हैं और म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न 12% सलाना है, तो आपकी कुल राशि लगभग ₹11,61,695 होगी।

10 साल में आप हर महीने ₹5,000 का निवेश करते हैं यानी कुल ₹6,00,000 (₹5,000 * 12 महीने * 10 साल) का निवेश करते हैं। 12% सलाना रिटर्न के साथ 10 साल में आपका निवेश ₹5,61,695 तक बढ़ सकता है. कुल मिलाकर 10 साल बाद आपके पास लगभग (₹6,00,000 + ₹5,61,695) ₹11,61,695 की राशि हो जाएंगी।


10,000 रुपए से इंवेस्ट करना

इसी तरह हम हर वीकेंड रेस्टोरेंट में जो पैसे खर्च करते है वो महीने का लगभग 10,000 के आस पास हो जाता है। अगर यहीं ₹10,000 आप 10 साल तक हर महीने SIP करते हैं और म्यूचुअल फंड का औसत रिटर्न 12% सलाना लें, तो आपकी कुल राशि लगभग ₹23,23,391 होगी।

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