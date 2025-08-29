पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी, IMF के कार्यकारी निदेशक बने

बिजनेस डेस्क। Former RBI Governor Urjit Patel: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी यह नियुक्ति कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मंजूरी के बाद हुई है और वे इस पद पर तीन वर्ष तक रहेंगे।
उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 को भारत के 24वें गवर्नर बने थे। हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया। वह 1990 के बाद पहले ऐसे केंद्रीय बैंक गवर्नर थे, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा।
पटेल का IMF से पुराना जुड़ाव है। 1996-97 में वे IMF से प्रतिनियुक्ति पर RBI में डिप्टी गवर्नर रहे और उस दौरान उन्होंने ऋण बाजार के विकास, बैंकिंग सुधार, पेंशन फंड सुधार और विदेशी मुद्रा बाजार के विकास पर परामर्श दिया।
1998 से 2001 तक पटेल वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामलों के विभाग) में कंसल्टेंट रहे। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में भी कई अहम भूमिकाएं निभाई हैं।