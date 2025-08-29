पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिली नई जिम्मेदारी, IMF के कार्यकारी निदेशक बने

बिजनेस डेस्क। Former RBI Governor Urjit Patel: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी यह नियुक्ति कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मंजूरी के बाद हुई है और वे इस पद पर तीन वर्ष तक रहेंगे।

RBI से IMF तक का सफर उर्जित पटेल 4 सितंबर 2016 को भारत के 24वें गवर्नर बने थे। हालांकि, उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दे दिया। वह 1990 के बाद पहले ऐसे केंद्रीय बैंक गवर्नर थे, जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा।