Free LPG Cylinder On Diwali: दिवाली पर 1.86 करोड़ परिवारों को मिलेगा फ्री एलपीजी सिलेंडर, जानें सीधे बैंक खाते में कैसे आएगी सब्सिडी

बिजनेस डेस्क। दिवाली पर तरह-तरह के पकवान बनाने में जो गैस सिलेंडर खर्च होता है, उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अब, क्योंकि त्योहार के मौके पर सरकार फ्री गैस सिलेंडर देने का ऐलान कर रही है।

दिवाली पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 1.86 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल का तोहफा दे रही है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के तहत उत्तर प्रदेश के करीब 1.86 करोड़ परिवारों को साल में दो बार दिवाली और होली पर मुफ्त एलपीजी सिलेंडर रिफिल पर पूरी सब्सिडी देने का फैसला किया गया है। पहला मुफ्त रिफिल अक्टूबर से दिसंबर 2026 यानी दीपावली के अवसर पर और दूसरा रिफिल जनवरी से मार्च 2027 के बीच यानी होली पर दिया जाएगा। इससे आम परिवारों को काफी राहत मिलेगी।