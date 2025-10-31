बैंक, आधार कार्ड से लेकर UPI तक... 1 नवंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

बिजनेस डेस्क। 1 नवंबर 2025 से देश भर में कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव आपकी रोजमर्रा की जिंदगी और वित्तीय लेन-देन पर सीधा असर डालेंगे। आधार अपडेट से लेकर बैंकिंग, कार्ड फीस, पेंशन और GST तक हर क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं लागू होंगी। आइए जानते हैं किन बड़े बदलावों से आपको रूबरू होना जरूरी है।
UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट के लिए लगने वाला ₹125 शुल्क खत्म कर दिया है। अब यह सेवा एक साल तक फ्री रहेगी।
वयस्कों के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर अपडेट कराने पर ₹75 और बायोमेट्रिक डिटेल्स (फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन) बदलवाने पर ₹125 शुल्क पहले की तरह लागू रहेगा।
1 नवंबर से बैंक ग्राहकों को अपने खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी आइटम्स के लिए अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ने की सुविधा मिलेगी। इस कदम का उद्देश्य आपात स्थिति में परिवार के सदस्यों को फंड्स तक आसान पहुंच दिलाना और मालिकाना विवादों को कम करना है। नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया भी अब और सरल हो जाएगी।
SBI कार्ड यूजर्स के लिए भी नया शुल्क लागू होगा।
MobiKwik और CRED जैसे थर्ड-पार्टी ऐप्स से एजुकेशन पेमेंट करने पर 1% फीस देनी होगी।
डिजिटल वॉलेट में ₹1,000 से अधिक लोड करने पर भी 1% चार्ज लगेगा।
सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी नवंबर महीने के अंत तक अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करें। इसे बैंक शाखा या जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। देरी होने पर पेंशन भुगतान रुक सकता है या विलंबित हो सकता है।
हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती हैं। इस बार भी 1 नवंबर 2025 को नई कीमतों की घोषणा होगी। माना जा रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बदलाव के चलते दामों में संशोधन हो सकता है।
सरकार 1 नवंबर से नए टू-स्लैब GST सिस्टम को लागू करने जा रही है। पुराने 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार-स्लैब सिस्टम की जगह अब नया ढांचा होगा।
12% और 28% वाले स्लैब हटाए जाएंगे, जबकि लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% टैक्स रेट लगाया जाएगा। इससे टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और उपभोक्ताओं पर भ्रम घटाने का लक्ष्य रखा गया है।
यह भी पढ़ें- 1 नवंबर से बदल जाएंगे बैंकिंग के कई नियम, ग्राहकों को मिलेंगे नए अधिकार
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक राहत की खबर, NPS से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इससे कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा करने और प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।