चॉल में बीता बचपन, 15 साल में टूटा दुखों का पहाड़; आज हजारों करोड़ की कंपनी के मालिक, अदाणी-बिड़ला को दे रहे टक्कर

बिजनेस डेस्क। कहा जाता है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। कुछ लोग हालात के सामने हार मान लेते हैं, तो कुछ संघर्ष को ही अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है वायर और केबल सेक्टर की दिग्गज कंपनी पॉलीकैब के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर इंदर जयसिंघानी की, जिन्होंने बेहद गरीबी से उठकर कारोबार की दुनिया में बड़ी पहचान बनाई।

आज इंदर जयसिंघानी भारत की सबसे बड़ी वायर और केबल कंपनी के एमडी हैं, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बेहद कठिनाइयों भरा रहा। महज 15 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ गया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। पिता के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए Sind Electric Stores का काम संभाल लिया। यहीं से उनके संघर्ष और सफलता की कहानी ने रफ्तार पकड़ी।

चॉल में बीता बचपन मुंबई के लोहार चॉल में जन्मे इंदर जयसिंघानी का बचपन अभावों में बीता। पिता की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए, जिससे उन्हें कम उम्र में ही परिवार का सहारा बनना पड़ा। हालांकि, उन्होंने हालात से हार मानने के बजाय खुद को आगे बढ़ाने का फैसला किया और पारिवारिक बिजनेस को नई दिशा देने में जुट गए। छोटी दुकान से बड़ी कंपनी तक शुरुआत में लोहार चॉल की एक छोटी सी इलेक्ट्रिक दुकान से जुड़े इंदर जयसिंघानी ने अपने बिजनेस विजन से पॉलीकैब को देश की अग्रणी वायर और केबल कंपनी बना दिया। साल 1975 में उन्होंने अपने भाइयों के साथ MIDC अंधेरी में ठाकुर इंडस्ट्रीज नाम से केबल और तार बनाने की फैक्ट्री की नींव रखी।