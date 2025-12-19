सेहत भी और पैसा भी... जिम बिजनेस से हर महीने हो सकती है लाखों की कमाई, जानें निवेश, लोकेशन और सही रणनीति

बिजनेस डेस्क। भारत में फिटनेस अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बनती जा रही है। कोविड-19 महामारी के बाद सेहत को लेकर जागरूकता तेजी से बढ़ी है। लोगों ने समझा कि अच्छी इम्यूनिटी और फिट रहना ही मुश्किल हालात में सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। इसी सोच ने एक्सरसाइज, जिम और वेलनेस से जुड़े बिजनेस को नई रफ्तार दी है।

तेजी से बदलती लाइफस्टाइल, बढ़ता शहरीकरण और काम का दबाव मोटापा, डायबिटीज और दिल की बीमारियों जैसी समस्याओं को बढ़ा रहा है। इसका असर यह हुआ कि युवा ही नहीं, बल्कि मिडिल एज लोग भी अब नियमित वर्कआउट को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी में भी उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। नतीजतन, जिम और फिटनेस सेंटर खोलना आज एक आकर्षक और मुनाफे वाला बिजनेस आइडिया बनकर उभरा है।

फिटनेस इंडस्ट्री का बढ़ता आकार आंकड़े बताते हैं कि भारत का फिटनेस बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है। फिलहाल इसका आकार करीब 16,200 करोड़ रुपये आंका जा रहा है, जो 2030 तक बढ़कर लगभग 37,700 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। इस ग्रोथ में जिम और फिटनेस सेंटर की अहम भूमिका है। खासतौर पर वैल्यू सेगमेंट के जिम ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि ये आम लोगों की पहुंच में हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों में भी फिटनेस कल्चर तेजी से पैर पसार रहा है। इसके साथ ही कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम और पर्सनल ट्रेनिंग की बढ़ती मांग ने नए उद्यमियों के लिए मौके खोल दिए हैं। फिटनेस सेक्टर की सालाना ग्रोथ करीब 15 फीसदी मानी जा रही है, जो कई अन्य उद्योगों से कहीं ज्यादा है।