यूपी से लेकर एमपी तक... इन 10 राज्यों में होता है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन, जानिए पहले नंबर पर कौन सा राज्य

बिजनेस डेस्क। भारत में गन्ना उत्पादन देश की प्रमुख कृषि गतिविधियों में शामिल है और यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने से चीनी, गुड़ और कई अन्य उत्पाद तैयार होते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है।

आइए जानते हैं कि किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। गन्ना उत्पादन में भारत की वैश्विक स्थिति दुनिया में गन्ना उत्पादन के मामले में भारत शीर्ष देशों में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में भारत में करीब 446.43 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन दर्ज किया गया, जो इसकी मजबूत कृषि क्षमता को दर्शाता है।