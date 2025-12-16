यूपी से लेकर एमपी तक... इन 10 राज्यों में होता है सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन, जानिए पहले नंबर पर कौन सा राज्य

बिजनेस डेस्क। भारत में गन्ना उत्पादन देश की प्रमुख कृषि गतिविधियों में शामिल है और यह अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती की जाती है। गन्ने से चीनी, गुड़ और कई अन्य उत्पाद तैयार होते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है।
आइए जानते हैं कि किन राज्यों में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है।
दुनिया में गन्ना उत्पादन के मामले में भारत शीर्ष देशों में गिना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्राजील पहले स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आता है। वित्त वर्ष 2023-24 (FY24) में भारत में करीब 446.43 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन दर्ज किया गया, जो इसकी मजबूत कृषि क्षमता को दर्शाता है।
भारत न सिर्फ गन्ने का बड़ा उत्पादक है, बल्कि इसका निर्यात भी कई देशों में किया जाता है। भारतीय गन्ना और इससे जुड़े उत्पाद सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, अमेरिका, कंबोडिया और हैती जैसे देशों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा केन्या, श्रीलंका, ब्रिटेन, घाना, तंजानिया, बेल्जियम, मॉरीशस, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कैमरून, मालदीव, थाईलैंड, फ्रांस, ईरान और इजराइल भी भारतीय गन्ने के प्रमुख आयातक हैं।
देश में अनुमानित करीब 5 करोड़ किसान गन्ना खेती से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा लाखों आश्रित परिवार और गन्ना आधारित उद्योगों में काम करने वाले लगभग 5 लाख मजदूर भी इस सेक्टर पर निर्भर हैं। इस तरह गन्ना उद्योग न केवल कृषि क्षेत्र, बल्कि ग्रामीण रोजगार और आर्थिक विकास की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।