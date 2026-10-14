Blinkit, Instamart और Amazon now की मनमानी पर लगेगी रोक, FSSAI ला रहा है सख्त नियम

बिजनेस डेस्क। Blinkit, Instamart और Amazon Now जैसे क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के नियम सख्त करने की तैयारी में है FSSAI। FSSAI का मकसद खाने-पीने के सामान की सुरक्षा बढ़ाना और कंपनियों की जवाबदेही तय करना है। Bloomberg के मुताबिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले खाद्य उत्पादों को लेकर नया नियम ला रहा है। कहा जा रहा है कंपनियों को प्रोडक्ट की ऑनलाइन लिस्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट और बैच नंबर जैसी जरूरी जानकारी दिखानी पड़ सकती है।

क्या क्या हो सकता है? अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर भ्रामक दावा करती है, तो उसकी जवाबदेही तय करने पर विचार किया जा रहा है।

डार्क किचन की तस्वीर और पता देना अनिवार्य होगा

डार्क स्टोर में खाने-पीने के सामान को सही तरीके से रखा है या नहीं इसकी जांच भी सख्त हो सकती है, जैसे कि फ्रोजन फूड को किस तापमान पर रखा जा रहा है, इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

FSSAI के सीईओ Rajit Punhani ने कहा FSSAI के सीईओ Rajit Punhani ने Bloomberg से बातचीत में कहा कि रेगुलेटर इन प्लेटफॉर्म को ज्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में Eternal की Blinkit, Swiggy Instamart, Walmart के स्वामित्व वाली Flipkart और Amazon की भारतीय इकाई पर अलग-अलग तरह के नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई हुई है, जिनमें गलत लेबलिंग, प्रतिबंधित सामान की बिक्री और वैध लाइसेंस से जुड़ी गड़बड़ियां शामिल हैं। Rajit Punhani ने कहा ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अभियोजन के मामले पिछले एक साल में कम से कम पांच से छह गुना बढ़े हैं। अप्रैल से सितंबर के बीच करीब 7 लाख निरीक्षण किए गए, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग दोगुने हैं।