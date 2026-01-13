इस देश में 10 ग्राम सोने की कीमत ₹1800 से भी कम... 'कौड़ियों' के भाव मिल रही चांदी, जानें वजह

डिजिटल डेस्क। भारत समेत दुनियाभर के बाजारों में सोने और चांदी की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में जहां 10 ग्राम सोना 1.40 लाख रुपये और चांदी 2.62 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है, वहीं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां इन कीमती धातुओं के दाम सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में सोने और चांदी की कीमतें महज कुछ हजार रुपयों में सिमटी हुई हैं।

वेनेजुएला में सोने का भाव: भारत के मुकाबले बेहद सस्ता 'लाइव प्राइस ऑफ गोल्ड' के आंकड़ों के अनुसार, वेनेजुएला में 24 कैरेट के 1 ग्राम सोने की कीमत 638.75 बोलिवर (वहां की करेंसी) है। यदि इसकी तुलना भारतीय रुपये से करें, तो यह मात्र 174.76 रुपये बैठती है। 10 ग्राम सोने का रेट: वेनेजुएला में 6,387.5 बोलिवर यानी भारतीय मुद्रा में करीब 1,747.63 रुपये।

भारत में स्थिति: इसके विपरीत भारत में 10 ग्राम सोने के लिए आपको 1,40,482 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। चांदी की कीमतें: यहां भी जमीन-आसमान का अंतर वेनेजुएला में चांदी की कीमतें भी बेहद कम नजर आती हैं। वहां एक किलो चांदी का रेट 11,909.50 बोलिवर है, जो भारतीय करेंसी में महज 3,258.45 रुपये के बराबर है। वहीं, भारत में एक किलो चांदी की कीमत 2,62,742 रुपये तक पहुंच गई है।