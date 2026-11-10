Gold Silver Rate Today: गोवर्धन पूजा पर सोने-चांदी के दामों में रिकॉर्ड उछाल, दिल्ली, मुंबई समेत प्रमुख शहरों के ताजा रेट देखें

बिजनेस डेस्क। आज गोवर्धन पूजा के दिन सोना चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी बाजार COMEX पर गोल्ड रेट 4,134.10 डॉलर प्रति औंस पर आ गया।

सोने चांदी की कीमतें कितनी बदलीं

आज कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.83% के उछाल के साथ 53.125 डॉलर प्रति औंस पर आ गया है।

MCX पर कल सोने का भाव 1,43,106 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का भाव 1,87,015 रुपये प्रति किलोग्राम था।

Bullions.co.in पर आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,640 रुपये और चांदी 1,87,720 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

देश भर में सोना चांदी का रेट

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ में चांदी एक समान दर ₹2,04,900 प्रति किलो के भाव पर बिक रही है।

राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,760 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। दिल्ली में जेवराती यानी 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,32,710 और 18 कैरेट सोने का रेट ₹1,08,610 प्रति 10 ग्राम है।

मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद में 24 कैरेट शुद्ध सोना ₹1,44,610 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। इन तीनों महानगरों में 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,32,560 और 18 कैरेट की कीमत ₹1,08,460 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है।