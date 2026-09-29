Ratlam Sarafa : फिर एमसीएक्स से ऊपर बिकने लगे सोना और चांदी, थोड़े-थोड़े अंतराल में बदल रही भाव की चाल से असमंजस का माहौल

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : वैश्विक स्तर पर चल रही भारी उथल-पुथल से सराफा में सोना-चांदी की कीमतों में भी बदलाव आ रहा है। बीते सप्ताह हाजर में सोना-चांदी एमसीएक्स (मशीन) की तुलना में करीब पांच से आठ हजार रुपये तक सस्ते मिल रहे थे, लेकिन हाल ही में आई तूफानी गिरावट ने कीमतों के समीकरण फिर बिगाड़ दिए हैं। मशीन पर भले ही कीमतों में तूफानी गिरावट आ गई, लेकिन हाजर में सोना-चांदी अभी भी मजबूत स्थिति में है। इससे सोना-चांदी के भविष्य को लेकर असमंजस का माहौल बना हुआ है।

जनवरी 2026 की तूफानी तेजी में सोना-चांदी मशीन की तुलना में हाजर में 10000 से 30000 रुपये तक सस्ते मिल रहे थे। अब सितंबर की बड़ी गिरावट में सोना-चांदी की कीमतें मशीन से 1000 से 2000 रुपये तक ऊपर पहुंच चुकी है। कीमतों में भारी गिरावट के साथ बदली चाल को कोई भी ठीक से समझ नहीं पा रहा है। इससे सराफा में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। बड़े स्तर पर लेवाली और बिकवाली दोनों नहीं के बराबर है।

जनवरी में चार लाख रुपये किलो के पार पहुंची चांदी अब हाजर में करीब 2.26 लाख और सोना 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ चुका है। मंगलवार को एमसीएक्स पर सोना 145538 से 146997 रुपये के बीच कारोबार करते देखा गया। चांदी 224500 से 226533 रुपये के बीच कारोबार करती देखी गई। हाजर कारोबार में सोना 700 रुपये घटकर 148500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 500 रुपये गिरकर 226500 रुपये किलो पर आ गई। बिल कारोबार में सोना 151000 और चांदी 227000 रुपये रही। अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पाट गोल्ड 4113.68 से 4157.57 डालर के बीच कारोबार करते देखा गया, वहीं स्पाट सिल्वर 60.3000 से 61.0315 डालर के बीच कारोबार करते देखी गई। जनवरी में चांदी चार लाख रुपये किलो से ऊपर और सोना 1.82 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचा था। वर्तमान में चांदी करीब 1.74 लाख और सोना करीब 34 हजार रुपये तक नीचे आ चुका है।