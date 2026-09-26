Ratlam Sarafa : पितृ पक्ष में सोना-चांदी और टूटने के आसार, बाजार पर दबाव बढ़ने की आशंका, निवेशक और कारोबारी चिंतित

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम : जनवरी 2026 की तूफानी रिकार्ड तेजी के बाद सोना-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट आई है। जनवरी में चार लाख रुपये किलो के पार पहुंची चांदी अब हाजर में करीब 2.31 लाख और सोना 1.50 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास आ चुका है।

शुक्रवार को एमसीएक्स पर सोना 150411 से 152000 रुपये के बीच कारोबार कर 150700 रुपये पर बंद हुआ। चांदी 232400 से 237200 रुपये के बीच कारोबार कर 235000 रुपये पर बंद हुई। शनिवार को हाजर कारोबार में सोना शुक्रवार से 100 रुपये बढ़कर 150500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि चांदी 500 रुपये गिरकर 231000 रुपये किलो पर आ गई। बिल कारोबार में सोना 155000 और चांदी 240100 रुपये रही।

पितृ पक्ष में मांग घटने की आशंका बाजार जानकारों के अनुसार पितृ पक्ष में सोना-चांदी नहीं खरीदने की मान्यता के चलते आने वाले दिनों में मांग और कमजोर हो सकती है। इसी आधार पर भाव में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है। कुछ जानकार चांदी के दो लाख और सोने के 1.20 लाख रुपये से नीचे आने की संभावना भी बता रहे हैं। जनवरी के ऊंचे भाव पर खरीदी करने वाले कारोबारियों और निवेशकों में इससे चिंता बढ़ी है। तेजी लौटने की उम्मीद में बेचवाल बिक्री से बच रहे हैं वैश्विक बाजार की उथल-पुथल और डालर की चाल के बीच कीमती धातुओं में गिरावट का स्पष्ट कारण स्थानीय बाजार में सामने नहीं आ रहा है। भाव और नीचे आने की उम्मीद में खरीदार खरीदारी टाल रहे हैं, जबकि तेजी लौटने की उम्मीद में बेचवाल बिक्री से बच रहे हैं। इससे सराफा कारोबार की गति प्रभावित हुई है और बाजार में नकदी का प्रवाह भी कमजोर पड़ रहा है।