Gold-Silver Price Today: दीवाली के बाद भी बाजारों में सोने-चांदी के भाव में तेजी, जानिए आपके शहर में क्या है Rate

बिजनेस डेस्क: इस दीवाली सोने की कीमतों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनतेरस और दीपावली पर्व क दौरान सोना-चांदी खरीदना बहुच ही शुभ माना जाता है। जिस कारण साल के इस समय सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ जाता है। इस साल धनतेरस पर सोना अपने ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था।

वहीं 20 अक्टूबर को देशभर में अधिकांश स्थानों पर दीवाली मनाई गई, हालांकि कुछ शहरों में आज भी दीवाली मनाई जाएगी। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में अभी भी तेजी बरकरार है। 21 अक्टूबर को देश भर में सोने-चांदी के कीमतों में अभी भी तेजी बनी हुई है।