Gold-Silver Price Today: दीवाली के बाद भी बाजारों में सोने-चांदी के भाव में तेजी, जानिए आपके शहर में क्या है Rate

बिजनेस डेस्क: इस दीवाली सोने की कीमतों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनतेरस और दीपावली पर्व क दौरान सोना-चांदी खरीदना बहुच ही शुभ माना जाता है। जिस कारण साल के इस समय सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ जाता है। इस साल धनतेरस पर सोना अपने ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था।
वहीं 20 अक्टूबर को देशभर में अधिकांश स्थानों पर दीवाली मनाई गई, हालांकि कुछ शहरों में आज भी दीवाली मनाई जाएगी। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में अभी भी तेजी बरकरार है। 21 अक्टूबर को देश भर में सोने-चांदी के कीमतों में अभी भी तेजी बनी हुई है।
India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार, सोमवार शाम को शाम को 24 कैरेट सोने की कीमत 127,633 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 116,912 रुपये प्रति 10 ग्राम रहें। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 95,725 रुपये प्रति 10 ग्राम रही।
|शहर
|सोने का भाव (₹)
|चांदी की कीमत (₹)
|पटना
|130,550
|158,130
|जयपुर
|130,600
|158,190
|कानपुर
|130,650
|158,250
|लखनऊ
|130,650
|158,250
|भोपाल
|130,760
|158,380
|इंदौर
|130,760
|158,380
|चंडीगढ़
|130,620
|158,210
|रायपुर
|130,570
|158,150
जबकि सोमवार शाम को 1 किलो चांदी की कीमत 163,050 रुपये चल रहा रहा। इससे पहले 17 अक्टूबर की शाम चांदी की कीमत 169,230 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी। जो कि अब कर सबसे अधिक थी।
वहीं बात करें मंगलवार की तो, आज सोने-चांदी क बाजार भाव देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है। मंगलवार को पटना में सोना का भाव सबसे कम है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में सोना आज सबसे महंगा है। पटना में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 130, 550 रुपये है। वहीं इंदौर और भोपाल में यह 130760.00 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: NDA के CM Face को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा खुलासा, जीतने के बाद ये बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री
इसी प्रकार चांदी भी पटना के बाजार में ही सबसे सस्ता है। मंगलवार को बाजार में चांदी की कीमत 158,130 रुपये प्रति किलोग्राम है। जबकि इंदौर और भोपाल में यह कीमत 158,380 रुपये प्रति किलोग्राम है।