    Gold-Silver Price Today: दीवाली के बाद भी बाजारों में सोने-चांदी के भाव में तेजी, जानिए आपके शहर में क्या है Rate

    दीवाली के बाद भी सराफा बाजारों में सोने-चांदी की कीमतों में तेजी बरकरार है। हालांकि इनकी कीमतें धनतेरस के दिन से कम हैं। मंगलवार को सोने-चांदी की कीमत अलग-अलग शहरों में अलग-अलग हैं। जानिए आपके शहर मे आज क्या है सोने-चांदी की कीमत।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 21 Oct 2025 03:12:53 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 21 Oct 2025 03:15:45 PM (IST)
    बिजनेस डेस्क: इस दीवाली सोने की कीमतों ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। धनतेरस और दीपावली पर्व क दौरान सोना-चांदी खरीदना बहुच ही शुभ माना जाता है। जिस कारण साल के इस समय सोने चांदी की कीमतों में भारी उछाल आ जाता है। इस साल धनतेरस पर सोना अपने ऑलटाइम हाई पर पहुंच गया था।

    वहीं 20 अक्टूबर को देशभर में अधिकांश स्थानों पर दीवाली मनाई गई, हालांकि कुछ शहरों में आज भी दीवाली मनाई जाएगी। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में अभी भी तेजी बरकरार है। 21 अक्टूबर को देश भर में सोने-चांदी के कीमतों में अभी भी तेजी बनी हुई है।


    India Bullion and Jewellers Association (IBJA) के अनुसार, सोमवार शाम को शाम को 24 कैरेट सोने की कीमत 127,633 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। जबकि 22 कैरेट सोने का दाम 116,912 रुपये प्रति 10 ग्राम रहें। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 95,725 रुपये प्रति 10 ग्राम रही।

    शहर सोने का भाव (₹) चांदी की कीमत (₹)
    पटना 130,550 158,130
    जयपुर 130,600 158,190
    कानपुर 130,650 158,250
    लखनऊ 130,650 158,250
    भोपाल 130,760 158,380
    इंदौर 130,760 158,380
    चंडीगढ़ 130,620 158,210
    रायपुर 130,570 158,150

    जबकि सोमवार शाम को 1 किलो चांदी की कीमत 163,050 रुपये चल रहा रहा। इससे पहले 17 अक्टूबर की शाम चांदी की कीमत 169,230 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई थी। जो कि अब कर सबसे अधिक थी।

    वहीं बात करें मंगलवार की तो, आज सोने-चांदी क बाजार भाव देश के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग है। मंगलवार को पटना में सोना का भाव सबसे कम है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में सोना आज सबसे महंगा है। पटना में सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 130, 550 रुपये है। वहीं इंदौर और भोपाल में यह 130760.00 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

    इसी प्रकार चांदी भी पटना के बाजार में ही सबसे सस्ता है। मंगलवार को बाजार में चांदी की कीमत 158,130 रुपये प्रति किलोग्राम है। जबकि इंदौर और भोपाल में यह कीमत 158,380 रुपये प्रति किलोग्राम है।

