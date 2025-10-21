Bihar Election 2025: NDA के CM Face को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा खुलासा, जीतने के बाद ये बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री

डिजिटल डेस्क: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसके साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। सभी पार्टियां और प्रत्याशी ताल ठोंककर मैदान में उतर गए हैं। इसी बीच एनडीए के सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अमित शाह के बयान के बाद इस पर जमकर सियासत हो रही है।

वहीं इसी बीच एनडीए के घटक दल आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए के सीएम फेस को लेकर बड़ी बात कही है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और जीतने के बाद नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे।

मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा ''नीतीश कुमार हमारे सीएम फेस हैं। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। हम चुनाव जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार शपथ लेगी। विपक्ष पर साधा निशाना वहीं इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन स्वार्थ के आधार पर एकजुट हुई पार्टियों का गठबंधन है। उन्हें जनता के हितों से कोई लेना-देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इनके पक्ष में नहीं है। इस बार बिहार चुनाव में इनकी हालक बद से बदतर होने वाली है।