Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? बाजार जाने से पहले चेक कर लें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत

दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,399 प्रति ग्राम है।

वाराणसी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोना की कीमत

भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

भारत में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

अहमदाबाद में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

पुणे में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

कोलकाता में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

चेन्नई में चांदी की कीमत आज ₹244.90 प्रति ग्राम और ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम है।

यह भी पढ़ें- GOLDEN MONEY RULES: पैसे से जुड़े ये 4 नियम अभी नोट कर लें, जिंदगी भर काम आएंगी ये बातें

MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत