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Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? बाजार जाने से पहले चेक कर लें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट

Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी के दाम में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है, ऐसे में जरूरी है कि आप खरीदारी करने से पहले रेट जरूर चेक करके जाएं।

By Shailly AryaEdited By: Shailly Arya
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 07:58:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 07:58:49 AM (IST)
Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? बाजार जाने से पहले चेक कर लें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट
MP, छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत

HighLights

  1. सोना-चांदी के दाम में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है
  2. भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम
  3. 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत

  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

  • अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

  • पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,399 प्रति ग्राम है।

  • वाराणसी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।

  • बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

MP, छत्तीसगढ़ में सोना की कीमत

  • भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

  • रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।

  • इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।

देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत

  • भारत में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • अहमदाबाद में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • पुणे में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • कोलकाता में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • चेन्नई में चांदी की कीमत आज ₹244.90 प्रति ग्राम और ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम है।

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MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत

  • रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।

  • भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।