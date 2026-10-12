Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी खरीदने का है प्लान? बाजार जाने से पहले चेक कर लें अपने शहर की ताजा रेट लिस्ट
Gold & Silver Rate Today: सोना-चांदी के दाम में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है, ऐसे में जरूरी है कि आप खरीदारी करने से पहले रेट जरूर चेक करके जाएं।
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 07:58:49 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 07:58:49 AM (IST)
MP, छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत
HighLights
- सोना-चांदी के दाम में हर दिन बदलाव देखने को मिलता है
- भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम
- 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।
देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत
- दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।
- मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।
- अहमदाबाद में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।
- पुणे में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।
- कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।
- चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,399 प्रति ग्राम है।
- वाराणसी में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,156 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,894 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,371 प्रति ग्राम है।
- बैंगलोर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।
MP, छत्तीसगढ़ में सोना की कीमत
- भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।
- रायपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,141 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,879 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,356 प्रति ग्राम है।
- इंदौर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत ₹15,146 प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत ₹13,884 प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत ₹11,361 प्रति ग्राम है।
देश के बड़े शहरों में चांदी की कीमत
- भारत में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- दिल्ली में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- मुंबई में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- अहमदाबाद में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- पुणे में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- कोलकाता में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- बैंगलोर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- चेन्नई में चांदी की कीमत आज ₹244.90 प्रति ग्राम और ₹2,44,900 प्रति किलोग्राम है।
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MP, छत्तीसगढ़ में चांदी की कीमत
- रायपुर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- इंदौर में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।
- भोपाल में चांदी की कीमत आज ₹239.90 प्रति ग्राम और ₹2,39,900 प्रति किलोग्राम है।