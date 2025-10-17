Gold and Silver Rates: इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट जानिए यहां

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गुरुवार को भारतीय सराफा बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के उलट चाल पर रहा। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों और सटोरियों की सक्रियता के चलते कामेक्स पर सोना वायदा 45 डालर उछलकर 4243 डॉलर प्रति औंस के रिकार्ड स्तर और चांदी वायदा 52 सेंट बढ़कर 53.05 डालर प्रति औंस की नई ऊंचाई पर कारोबार करती देखी गई। भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों की वजह से अब निवेशक और सटोरिये खरीदारी से पीछे हटने लगे हैं।

इस बीच शार्ट टर्म निवेशक मुनाफावसूली में जुट गए। बिकवाली आने के कारण चांदी चौरसा में एक ही दिन में 11000 रुपये प्रति किलो गिर गई। इंदौर में चांदी चौरसा घटकर 167000 रुपये प्रति किलो रह गई जो बुधवार को 178000 रुपये बिकी थी। इधर, सोने में भी कारोबार बहुत कमजोर है लेकिन सप्लाई टाइट होने से इंदौर में सोने की कीमतों में मजबूती पर टिकी रही। सोना केडबरी 130700 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।

कारोबारियों के अनुसार निवेशकों की अंधाधुंध खरीद से विदेश में और स्थानीय व्यापारियों ने चांदी पर प्रीमियम 25000 रुपये प्रति किलो तक कर दिया था जो गुरुवार को 4000 रुपये ही रह गया। इससे भी मंदी को सपोर्ट मिला है। चांदी में आई गिरावट और सोने के बढ़ते दाम थमने से धनतेरस पर कारोबार में सुधार की उम्मीद की जा रही है। गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट कामेक्स पर सोना वायदा 4243 डालर प्रति औंस के रिकार्ड ऊंचाई पर कारोबार करता देख गया। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4243 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4245 डालर और नीचे में 4198 डालर प्रति औंस और चांदी 53.05 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 53.25 डालर और नीचे में 51.92 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।