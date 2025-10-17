मेरी खबरें
    Gold and Silver Rates: इंदौर सराफा बाजार, रतलाम सराफा बाजार और उज्जैन सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट जानिए यहां

    भारतीय सराफा बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के उलट चाल पर रहा, चांदी 11000 रुपये प्रति किलो गिरकर 167000 रुपये पर आ गई। इंदौर में सोना केडबरी 130700 रुपये प्रति 10 ग्राम स्थिर रहा। रतलाम और उज्जैन में भी सोने-चांदी के रेट में बदलाव आया है। अब धनतेरस पर कारोबार में सुधार की उम्मीद है।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 17 Oct 2025 01:01:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 17 Oct 2025 01:12:30 PM (IST)
    सराफा बाजार में सोने के दाम अभी स्थिर बने हुए हैं। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. एक ही दिन में चांदी के दाम 11 हजार रुपये टूटे, सोना स्थिर।
    2. इंदौर में सोने का रेट 130700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा।
    3. रतलाम और उज्जैन सराफा में सोना 131000 रुपये रहा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गुरुवार को भारतीय सराफा बाजार अंतरराष्ट्रीय बाजार के उलट चाल पर रहा। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों और सटोरियों की सक्रियता के चलते कामेक्स पर सोना वायदा 45 डालर उछलकर 4243 डॉलर प्रति औंस के रिकार्ड स्तर और चांदी वायदा 52 सेंट बढ़कर 53.05 डालर प्रति औंस की नई ऊंचाई पर कारोबार करती देखी गई। भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों की वजह से अब निवेशक और सटोरिये खरीदारी से पीछे हटने लगे हैं।

    इस बीच शार्ट टर्म निवेशक मुनाफावसूली में जुट गए। बिकवाली आने के कारण चांदी चौरसा में एक ही दिन में 11000 रुपये प्रति किलो गिर गई। इंदौर में चांदी चौरसा घटकर 167000 रुपये प्रति किलो रह गई जो बुधवार को 178000 रुपये बिकी थी। इधर, सोने में भी कारोबार बहुत कमजोर है लेकिन सप्लाई टाइट होने से इंदौर में सोने की कीमतों में मजबूती पर टिकी रही। सोना केडबरी 130700 रुपये प्रति दस ग्राम पर स्थिर रहा।


    कारोबारियों के अनुसार निवेशकों की अंधाधुंध खरीद से विदेश में और स्थानीय व्यापारियों ने चांदी पर प्रीमियम 25000 रुपये प्रति किलो तक कर दिया था जो गुरुवार को 4000 रुपये ही रह गया। इससे भी मंदी को सपोर्ट मिला है। चांदी में आई गिरावट और सोने के बढ़ते दाम थमने से धनतेरस पर कारोबार में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

    गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट कामेक्स पर सोना वायदा 4243 डालर प्रति औंस के रिकार्ड ऊंचाई पर कारोबार करता देख गया। कामेक्स पर सोना वायदा बढ़कर 4243 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4245 डालर और नीचे में 4198 डालर प्रति औंस और चांदी 53.05 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 53.25 डालर और नीचे में 51.92 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर सराफा बाजार में सोन और चांदी के रेट

    सोना केडबरी रवा नकद में 130700 सोना (आरटीजीएस) 130700, सोना 22 कैरेट 118000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा। बुधवार को सोना 130700 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 167000, चांदी आरटीजीएस 178000 चांदी टंच 167000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2000 रुपये प्रति नग बिका। बुधवार को चांदी 178000 रुपये पर बंद हुई थी।

    रतलाम सराफा बाजार में सोने और चांदी के रेट

    रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 175000, टंच 175100, सोना स्टैंडर्ड 131000 से 130950 रुपये। (आरटीजीएस भाव)।

    उज्जैन सराफा बाजार में सोन और चांदी के रेट

    उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड 131000, सोना रवा 130900, चांदी पाट 167300, चांदी टंच 167200, सिक्का 2200।

