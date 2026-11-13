सोना खरीदने से पहले समझ लें बिल का पूरा कैलकुलेशन! मेकिंग चार्ज से लेकर GST तक, जानें ज्वेलर आपसे किन-किन चीजों का वसूलता है पैसा

बिजनेस डेस्क। वेडिंग सीजन शुरू होते ही बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी तेज हो जाती है। लेकिन जब हम गहने खरीदने जाते हैं, तो अक्सर फाइनल बिल सोने के तय बाजार भाव से काफी ज्यादा आता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ज्वेलरी के बिल में सिर्फ सोने की कीमत नहीं होती, बल्कि मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, स्टोन चार्ज, हॉलमार्किंग और GST जैसे कई अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं। आइए समझते हैं कि ज्वेलरी का बिल कैसे तैयार होता है और 18 व 22 कैरेट का कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है।

18 और 22 कैरेट का कैलकुलेशन कैसे होता है? यदि ज्वेलर आपको सीधे 22 कैरेट सोने का भाव बता रहा है, तो उसमें अलग से शुद्धता का फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कैलकुलेशन 24 कैरेट के भाव से किया जाता है, तो 22 कैरेट के लिए 0.916 और 18 कैरेट के लिए 0.75 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है।