सोना खरीदने से पहले समझ लें बिल का पूरा कैलकुलेशन! मेकिंग चार्ज से लेकर GST तक, जानें ज्वेलर आपसे किन-किन चीजों का वसूलता है पैसा

बिजनेस डेस्क। वेडिंग सीजन शुरू होते ही बाजार में सोने-चांदी की खरीदारी तेज हो जाती है। लेकिन जब हम गहने खरीदने जाते हैं, तो अक्सर फाइनल बिल सोने के तय बाजार भाव से काफी ज्यादा आता है। इसकी मुख्य वजह यह है कि ज्वेलरी के बिल में सिर्फ सोने की कीमत नहीं होती, बल्कि मेकिंग चार्ज, वेस्टेज, स्टोन चार्ज, हॉलमार्किंग और GST जैसे कई अन्य शुल्क भी जुड़ते हैं। आइए समझते हैं कि ज्वेलरी का बिल कैसे तैयार होता है और 18 व 22 कैरेट का कैलकुलेशन किस तरह किया जाता है।
यदि ज्वेलर आपको सीधे 22 कैरेट सोने का भाव बता रहा है, तो उसमें अलग से शुद्धता का फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कैलकुलेशन 24 कैरेट के भाव से किया जाता है, तो 22 कैरेट के लिए 0.916 और 18 कैरेट के लिए 0.75 का फैक्टर इस्तेमाल किया जाता है।
यह भी पढ़ें- दीवाली पर गिफ्ट में मिला है सोना या भारी भरकम कैश? जानिए किस पर लगेगा टैक्स
मेकिंग चार्ज: गहना बनाने और डिजाइन करने में कारीगर की मेहनत का शुल्क मेकिंग चार्ज कहलाता है। इसे प्रति ग्राम या सोने की कीमत के तय प्रतिशत के रूप में लिया जाता है।
वेस्टेज चार्ज: गहना बनाते समय सोने के कटने या घिसने के नाम पर कुछ ज्वेलर्स वेस्टेज चार्ज जोड़ते हैं।
स्टोन और डायमंड चार्ज: यदि गहने में हीरा या रत्न जड़े हैं, तो उनकी कीमत अलग से जुड़ती है। बिल में इनका वजन और मूल्य अलग दर्ज होना चाहिए।
3% GST: कुल ज्वेलरी वैल्यू (सोना + मेकिंग चार्ज) पर सरकार द्वारा निर्धारित 3% GST जोड़ा जाता है।
हॉलमार्किंग चार्ज: शुद्धता की पहचान के लिए लगने वाला हॉलमार्किंग शुल्क बिल में अलग से दिखाया जाता है।
मान लीजिए 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,28,650 प्रति 10 ग्राम है और मेकिंग चार्ज ₹500 प्रति ग्राम है