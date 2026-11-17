बिजनेस डेस्क। अक्सर लोग अपने घर में रखे लाखों रुपये के सोने की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं और इसके लिए बैंक में मोटा किराया देकर लॉकर लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा स्मार्ट तरीका भी है, जिससे न सिर्फ आपके सोने की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की हो जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर आप उस पर तुरंत पैसों का इंतजाम भी कर सकते हैं? जी हां, इसे गोल्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है।

मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपये मूल्य का सोना है और आप उसे सामान्य लॉकर में रखने के बजाय बैंक की गोल्ड ओवरड्राफ्ट योजना के तहत जमा करते हैं। ऐसी स्थिति में बैंक आपके सोने की कीमत का 70 से 75 प्रतिशत तक, यानी लगभग 14 से 15 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट मंजूर कर देता है। आप इस लिमिट का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं।

गोल्ड ओवरड्राफ्ट के 4 सबसे बड़े फायदे

सिर्फ निकाली गई राशि पर ब्याज: इस सुविधा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें सामान्य तौर पर 9 से 10 प्रतिशत तक सालाना ब्याज लगता है, लेकिन यह ब्याज पूरी क्रेडिट लिमिट पर नहीं लगता। आप लिमिट में से जितना पैसा निकालेंगे (Withdraw करेंगे), ब्याज सिर्फ उतनी ही राशि पर और उतने ही दिनों के लिए देना होगा।

पैसा न निकालने पर जीरो ब्याज: यदि आपने लिमिट बनवा ली है, लेकिन खाते से कोई पैसा नहीं निकाला है, तो आपको बैंक को एक भी रुपया ब्याज नहीं देना होगा।

सोने की सुरक्षा बैंक की जिम्मेदारी: चूंकि आपका सोना बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखा रहता है, इसलिए उसकी सुरक्षित देखभाल की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होती है।

इमरजेंसी फंड का बेहतर विकल्प: बिना अपना सोना बेचे आप बिजनेस या किसी निजी इमरजेंसी के लिए तुरंत फंड जुटा सकते हैं और जैसे ही आपके पास पैसा आए, उसे जमा कर ब्याज का बोझ खत्म कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- कभी सड़कों पर बेचते थे सिम कार्ड, आज हैं ₹19,900 करोड़ के मालिक, OYO Rooms की कहानी