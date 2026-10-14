Gold Silver Price Today: नवरात्रि के चौथे दिन सोने-चांदी के दाम में भारी गिरावट, जानें दिल्ली से लेकर भोपाल तक के ताजा रेट

बिजनेस डेस्क। नवरात्रि के पहले दिन की स्थिरता के बाद लगातार तीन दिन सोने की चमक फीकी पड़ी है। इन तीन दिनों में 24 कैरट की शुद्धता वाला 10 ग्राम गोल्ड 2,140 रुपये और 22 कैरट वाला 1,960 रुपये सस्ता हुआ है।

राजधानी दिल्ली में 24 और 22 कैरट वाला 10 ग्राम गोल्ड 10 रुपये नीचे आया है। दो दिनों की स्थिरता के बाद एक किलो चांदी 5,100 रुपये सस्ती हुई है। देश के हर शहर के सोना चांदी का रेट दिल्ली में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,430 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,990 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,110 रुपये है।

मुंबई में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,280 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,840 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,11,960 रुपये है।

कोलकाता में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,280 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,840 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,11,960 रुपये है।

चेन्नई में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,280 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,840 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,390 रुपये है।

बेंगलुरु में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,280 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,840 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,11,960 रुपये है।

हैदराबाद में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,280 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,840 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,11,960 रुपये है।

लखनऊ में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,430 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,990 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,110 रुपये है।

पटना में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,330 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,890 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,010 रुपये है।

जयपुर में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,430 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,990 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,110 रुपये है।

अहमदाबाद में 24 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,49,330 रुपये, 22 कैरट 10 ग्राम गोल्ड का भाव 1,36,890 रुपये और 18 कैरट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 1,12,010 रुपये है। यह भी पढ़ें- आपके झड़े हुए बाल बना रहे हैं चीन को अमीर! जानिए तिरुपति के दान किए बालों से लेकर ₹9,000 करोड़ के ग्लोबल बिजनेस का पूरा खेल एमपी, छत्तीसगढ़ में सोना चांदी की कीमत भोपाल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 14,933 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,689 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोने की कीमत 11,201 रुपये प्रति ग्राम है। जबकि चांदी की कीमत 234.90 रुपये प्रति ग्राम और 2,34,900 रुपये प्रति किलोग्राम है।