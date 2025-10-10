Gold Price Today: करवा चौथ पर पीली धातु की कीमतों में गिरावट; प्रमुख शहरों में सोने की कीमत देखें

मेरी खबरें
    भारत में सोने की कीमतों में सभी शुद्धताओं पर गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट सोना ₹12,229 प्रति ग्राम पर आ गया है। वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और त्योहारी सीजन से पहले की मंदी को इसकी वजह माना जा रहा है। खरीदारों के लिए यह राहत की खबर है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 01:59:53 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 01:59:53 PM (IST)
    सोने के दाम में गिरावट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. 24 कैरेट सोना 12,229 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा।
    2. 22 और 18 कैरेट सोना भी हुआ सस्ता।
    3. अहमदाबाद और केरल में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज।

    बिजनेस डेस्क। सोना लंबे समय से निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है। आर्थिक अस्थिरता, रूस-यूक्रेन युद्ध, ट्रंप टैरिफ, बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये के बीच पीली धातु ने लगातार ऊंचाई पकड़ी हुई थी। अब खरीदारों के लिए राहत की खबर आई है। सोने की कीमतों में सभी कैरेट्स पर गिरावट दर्ज की गई है।

    सभी शुद्धता वाले सोने के भावों में गिरावट

    • 10 अक्टूबर 2025 को भारत में 24 कैरेट सोने की कीमत 12,229 रुपये प्रति ग्राम रही, जो पिछले दिन की तुलना में 186 रुपये कम है। 22 कैरेट सोना 11,210 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंचा, इसमें 170 रुपये की गिरावट दर्ज हुई। 18 कैरेट सोना 9,172 रुपये प्रति ग्राम रहा, जो 139 रुपये सस्ता हुआ है।


  • त्योहारी सीजन के करीब आने के बावजूद कीमतों में यह गिरावट खरीदारों के लिए राहत लेकर आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, डॉलर इंडेक्स में मजबूती और निवेशकों के मुनाफावसूली रुख के कारण आई है।

    • मुख्य शहरों में सोने के ताजा भाव

    देश के प्रमुख शहरों में भी सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है।

    • दिल्ली में 24 कैरेट सोना 12,244 रुपये और 22 कैरेट 11,220 रुपये पर आ गया।

    • मुंबई और बेंगलुरु में 24 कैरेट सोना 12,229 रुपये पर रहा।

    • चेन्नई में मामूली 140 रुपये की गिरावट से 24 कैरेट सोना 12,284 रुपये पर पहुंचा।

    • केरल में सबसे अधिक 192 रुपये की कमी दर्ज हुई।

    • अहमदाबाद में 941 रुपये प्रति ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई।

    विशेषज्ञों की राय

    विश्लेषकों का कहना है कि यह गिरावट अल्पकालिक हो सकती है। आगामी त्योहारों धनतेरस और दिवाली में मांग बढ़ने से दाम फिर ऊपर जा सकते हैं। निवेशकों के लिए यह खरीदारी का सुनहरा अवसर माना जा रहा है।

