Gold Price Today: करवा चौथ पर पीली धातु की कीमतों में गिरावट; प्रमुख शहरों में सोने की कीमत देखें

बिजनेस डेस्क। सोना लंबे समय से निवेशकों के लिए एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता रहा है। आर्थिक अस्थिरता, रूस-यूक्रेन युद्ध, ट्रंप टैरिफ, बढ़ती महंगाई और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपये के बीच पीली धातु ने लगातार ऊंचाई पकड़ी हुई थी। अब खरीदारों के लिए राहत की खबर आई है। सोने की कीमतों में सभी कैरेट्स पर गिरावट दर्ज की गई है।