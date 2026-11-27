बिजनेस डेस्क। कल सोना चांदी के दाम में तेजी देखी गई थी और आज मामूली गिरावट देखने को मिल रही है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 24 कैरेट सोने का दाम 0.09 फीसदी यानी 111 रुपये टूटकर 1,22,161 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पहले सोना 1,22,272 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

इंडिया बुलियंस ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, भारत में आज 24 कैरेट सोना 1,22,641 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोना 1,12,339 रुपये, 18 कैरेट 91,981 रुपये और 14 कैरेट सोना 71,745 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में सोने का भाव 3,567.30 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है। वहीं दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर सभी टैक्स सहित 1,27,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है।