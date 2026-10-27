Gold Price Today: सोना खरीदने का बना रहे हैं प्लान? खरीदारी से पहले जान लें 18K, 22K और 24K का रेट

बिजनेस डेस्क। आज COMEX पर गोल्ड रेट 4,029.20 डॉलर प्रति औंस और MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 1,43,000 रुपये के आसपास बना हुआ है।

सोना-चांदी की कीमतों में बदलाव

आज COMEX पर गोल्ड रेट 0.22% की गिरावट के बाद 4,029.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि कॉमेक्स पर चांदी 0.30% की गिरावट के साथ 54.18 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है।

कल MCX पर 10 ग्राम गोल्ड का रेट 1,43,150 रुपये पर क्लोज हुआ था।

कल घरेलू कमोडिटी बाजार पर चांदी 1,95,900 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई थी।

आज Bullions.co.in पर सोने की कीमत 1,43,530 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,96,410 रुपये प्रति किलोग्राम पर है।

जानिए आपके शहर में सोने की कीमत

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,291 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,101 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,722 रुपये प्रति ग्राम है।

मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,276 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,086 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,707 रुपये प्रति ग्राम है।

चेन्नई में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,276 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,086 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,706 रुपये प्रति ग्राम है।

कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,276 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,086 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,707 रुपये प्रति ग्राम है।

इंदौर में 24 कैरेट सोने की कीमत 14,281 रुपये, 22 कैरेट सोने की कीमत 13,091 रुपये और 18 कैरेट सोने की कीमत 10,712 रुपये प्रति ग्राम है।

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