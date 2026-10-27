Ratlam Sarafa: सोने-चांदी की कीमतों में भारी मंदी, 2 लाख के नीचे फिसली चांदी, चेक करें रतलाम और इंदौर का रेट

बिजनेस डेस्क। अंतरराष्ट्रीय बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेतों और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच सोने-चांदी के दामों में नरमी का रुख बना हुआ है। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। ऊर्जा की ऊंची कीमतों के चलते अमेरिका में महंगाई के आंकड़े अनुमान से ज्यादा मजबूत आए हैं, जिससे बुलियन मार्केट में दबाव बढ़ गया है।

कॉमेक्स पर सोना वायदा गिरकर 4089 डॉलर प्रति औंस और चांदी 56.06 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गई है, जिसका सीधा असर घरेलू बाजारों पर भी देखने को मिल रहा है। इंदौर और रतलाम में आज के ताजा भाव ऑल इंडिया बुलियन (AIB) के अनुसार, इंदौर में 24 कैरेट (999) सोने की कीमत ₹1,44,996 प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं 22 कैरेट (916) सोना ₹1,32,816 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट (750) सोना ₹1,08,747 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बना हुआ है। जबकि चांदी (999) ₹1,99,711 प्रति किलोग्राम चल रहा है।