बिजनेस डेस्क। आज 25 नवंबर 2026 को कॉमेक्स पर गोल्ड रेट 3,553.40 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि MCX पर कल सोने का भाव 1,22,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

भारत में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,27,810 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है, 22 कैरेट सोने का भाव 1,17,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है और 18 कैरेट गोल्ड रेट 95,860 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।

देश के प्रमुख शहरों में सोने के ताजा भाव

दिल्ली: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,910, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,310 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹96,010 है।

मुंबई: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,810, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,160 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹95,860 है।

अहमदाबाद: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,810, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,210 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹95,910 है।

चेन्नई: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,810, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,160 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹95,860 है।

कोलकाता: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,810, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,160 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹95,860 है।

हैदराबाद: 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,27,810, 22 कैरेट का भाव ₹1,17,160 और 18 कैरेट सोने का भाव ₹95,860 है।

अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक पर नजर

इस वक्त गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव बना हुआ है। पिछले सप्ताह बड़ी गिरावट रिकॉर्ड हुई, अब इस सप्ताह की शुरुआत से ही मामूली हलचल देखने को मिल रही है। दिसंबर महीने में अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक होगी, जिसमें ब्याज दरों के फैसले पर निवेशकों की नजरें रहेंगी।