बिजनेस डेस्क। वैश्विक बाजार में आए सुधार के बाद स्थानीय सराफा बाजार में भी कीमती धातुओं की चाल बदली हुई नजर आ रही है। ग्लोबल मार्केट में एक साल के निचले स्तर से रिकवर होकर सोना 3,650 डॉलर प्रति औंस के आसपास ट्रेड करता दिखा, जिसका सीधा असर इंदौर और रतलाम के सराफा बाजार पर पड़ा है। जहां इंदौर में सोने के दाम स्थिर रहे, वहीं चांदी की कीमतों में 1,200 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है।

इंदौर और रतलाम का ताजा सराफा भाव ऑल इंडिया बुलियन के अनुसार, बुधवार (25 नवंबर 2026) को इंदौर और रतलाम के बाजार में सोने-चांदी के प्रमुख भाव इस प्रकार हैं। इंदौर का रेट: 24 कैरेट (999) सोना ₹1,26,938 प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट (916) सोना ₹1,16,275 प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट (750) सोना ₹95,203 प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं 999 शुद्धता वाली चांदी ₹1,53,495 प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। (ग्राहकों को आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, वेस्टेज और 3% जीएसटी अलग से देना होगा।)