    Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। जहां पिछले दिनों सोना लगातार महंगा हो रहा था, वहीं सोमवार 8 सितंबर को इसकी कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना 107,174 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जबकि चांदी 123,773 रुपये प्रति किलो (Sliver Rate Per kg) दर्ज की गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Mon, 08 Sep 2025 11:24:51 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 08 Sep 2025 11:51:41 AM (IST)
    Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, जानें आपके शहर में का ताजा भाव
    Gold Silver Price: आज के सोने-चांदी के ताज़ा दाम

    HighLights

    1. सोने की कीमतों में आज भारी गिरावट
    2. चांदी का भाव भी MCX पर लुढ़का
    3. निवेशकों के लिए सोना-चांदी अपडेट

    बिजनेस डेस्क: 8 सितंबर यानी सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Gold Price Today) दर्ज की गई है। जहां पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे, वहीं आज इसमें भारी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सुबह 10 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 563 रुपये घट गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 1,100 रुपये से अधिक की गिरावट आई।

    सोने का ताजा भाव (Sone Ke Daam)

    सोमवार सुबह 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का दाम 107,174 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसमें लगभग 554 रुपये की गिरावट आई है। सोने ने अब तक का न्यूनतम स्तर 107,456 रुपये और उच्चतम स्तर 107,695 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया।

    चांदी की ताजा कीमत (Silver Rate Today)

    इसी तरह चांदी का भाव भी तेजी से गिरा है। सुबह 10 बजे MCX पर चांदी 123,773 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। इसमें 1,110 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। चांदी ने 123,572 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,26,400 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।

    इस प्रकार आज सोने और चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों के लिए यह समय सोने-चांदी के बाजार पर नज़र रखने और सही समय पर निवेश करने का हो सकता है।

    आपके शहर में क्या है दाम?

    शहर सोने का दाम चांदी का भाव
    पटना ₹107,280 ₹123140
    जयपुर ₹107,360 ₹123,330
    कानपुुर ₹107,410 ₹123,380
    लखनऊ ₹107,410 ₹123,380
    भोपाल ₹107,490 ₹123,470
    इंदौर ₹107,490 ₹123,470
    चंडीगढ़ ₹107,380 ₹123,340
    रायपुर ₹107,360 ₹123,400

