Gold-Silver Rate Today: सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट, जानें आपके शहर में का ताजा भाव

बिजनेस डेस्क: 8 सितंबर यानी सोमवार को सोने-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट (Gold Price Today) दर्ज की गई है। जहां पिछले कुछ दिनों से सोने के दाम लगातार बढ़ रहे थे, वहीं आज इसमें भारी गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सुबह 10 बजे 10 ग्राम सोने का भाव 563 रुपये घट गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी 1,100 रुपये से अधिक की गिरावट आई।
सोमवार सुबह 10 बजे मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का दाम 107,174 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसमें लगभग 554 रुपये की गिरावट आई है। सोने ने अब तक का न्यूनतम स्तर 107,456 रुपये और उच्चतम स्तर 107,695 रुपये प्रति 10 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया।
इसी तरह चांदी का भाव भी तेजी से गिरा है। सुबह 10 बजे MCX पर चांदी 123,773 रुपये प्रति किलो दर्ज की गई। इसमें 1,110 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई। चांदी ने 123,572 रुपये प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,26,400 रुपये प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ।
इस प्रकार आज सोने और चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। निवेशकों के लिए यह समय सोने-चांदी के बाजार पर नज़र रखने और सही समय पर निवेश करने का हो सकता है।
