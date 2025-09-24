Gold Price Today: 24 सितंबर को सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट, कितनी हुई अब कीमत
भारत में 24 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम घटे, जिससे खरीदारों को राहत मिली। यह गिरावट प्रति ग्राम से लेकर 10 और 100 ग्राम वज़न पर भी दिखी, जिससे उपभोक्ता और निवेशक दोनों प्रभावित हुए।
Publish Date: Wed, 24 Sep 2025 11:22:37 AM (IST)
Updated Date: Wed, 24 Sep 2025 11:22:37 AM (IST)
सोने के दाम में दर्ज की गई बड़ी गिरावट। (फाइल फोटो)
HighLights
- 24 कैरेट सोना घटकर 11,537 रुपये प्रति ग्राम हुआ।
- 22 कैरेट सोना अब 10,575 रुपये प्रति ग्राम दर्ज।
- 18 कैरेट सोना 8,653 रुपये प्रति ग्राम पर रहा।
बिजनेस डेस्क। भारत में बुधवार, 24 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सभी प्रकार की शुद्धताओं वाले सोने के रेट में कमी देखी गई है। लगातार उतार-चढ़ाव के बीच यह गिरावट सोना खरीदने वालों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है।
ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट यानी 999 गोल्ड की कीमत घटकर 11,537 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड, जो आमतौर पर आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है, अब 10,575 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। किफायती विकल्प के तौर पर 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 8,653 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।
सोने की कीमतों में यह गिरावट सिर्फ प्रति ग्राम तक सीमित नहीं है, बल्कि 10 ग्राम और 100 ग्राम जैसे बड़े वज़नों में भी इसका असर देखने को मिला है। यही कारण है कि यह बदलाव निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
शहरवार सोने के दाम में अंतर
देशभर में सोने की कीमतें स्थानीय करों और परिवहन शुल्क के चलते अलग-अलग रहती हैं। प्रमुख महानगरों में बुधवार को 10 ग्राम सोने की कीमतों में भी हलचल देखी गई।
- मुंबई और कोलकाता: यहां 24 कैरेट सोना 1,15,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि कल यह 1,13,070 रुपये था। इसी तरह 22 कैरेट सोना 1,06,050 रुपये और 18 कैरेट 86,770 रुपये पर रहा।
- दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट सोना 1,13,253 रुपये पर स्थिर रहा। 22 कैरेट और 18 कैरेट सोना 1,03,833 रुपये और 85,598 रुपये पर दर्ज किया गया।
- चेन्नई: यहां मामूली गिरावट दर्ज हुई। 24 कैरेट सोना 1,13,289 रुपये, 22 कैरेट 1,03,772 रुपये और 18 कैरेट 84,967 रुपये पर रहा।
- बेंगलुरु: यहां 24 कैरेट सोना 1,13,095 रुपये, 22 कैरेट 1,03,675 रुपये और 18 कैरेट 85,815 रुपये पर दर्ज हुआ।
- हैदराबाद: 24 कैरेट सोना 1,15,869 रुपये, 22 कैरेट 1,06,213 रुपये और 18 कैरेट 86,902 रुपये पर बिक रहा है।