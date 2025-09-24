Gold Price Today: 24 सितंबर को सोने के भाव में आई बड़ी गिरावट, कितनी हुई अब कीमत

बिजनेस डेस्क। भारत में बुधवार, 24 सितंबर 2025 को सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 24 कैरेट, 22 कैरेट और 18 कैरेट सभी प्रकार की शुद्धताओं वाले सोने के रेट में कमी देखी गई है। लगातार उतार-चढ़ाव के बीच यह गिरावट सोना खरीदने वालों के लिए थोड़ी राहत लेकर आई है।

ताजा बाजार आंकड़ों के अनुसार, 24 कैरेट यानी 999 गोल्ड की कीमत घटकर 11,537 रुपये प्रति ग्राम हो गई है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड, जो आमतौर पर आभूषणों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग होता है, अब 10,575 रुपये प्रति ग्राम पर बिक रहा है। किफायती विकल्प के तौर पर 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 8,653 रुपये प्रति ग्राम दर्ज की गई है।