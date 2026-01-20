Gold Price Today: ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दिए बयान सोने-चांदी में तेजी का कारण, नए रिकॉर्ड पर पहुंची कीमतें

बिजनेस डेस्क। सोना-चांदी की कीमतों में 20 जनवरी 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के कारण अनिश्चितता का माहौल है। उनके हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों के कारण निवेशक सेफ हैवन यानि कि सुरक्षित निवेश के ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है। यही कारण है कि वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में सोने-चांदी ने नए रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 3,10,151 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुई। यह पहली बार है चांदी की कीमत 3.10 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंची है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,250 रुपये, 22 कैरेट 1,34,060 रुपये और 18 कैरेट 1,09,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी 3,05,100 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई।