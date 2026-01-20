मेरी खबरें
    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 01:30:39 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 01:43:31 PM (IST)
    Gold Price Today: ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दिए बयान सोने-चांदी में तेजी का कारण, नए रिकॉर्ड पर पहुंची कीमतें
    सोने-चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोना-चांदी ने घरेलू बाजार में नया रिकॉर्ड बनाया।
    2. चांदी पहली बार तीन लाख रुपये किलो पार।
    3. MCX पर सोना 1,47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम।

    बिजनेस डेस्क। सोना-चांदी की कीमतों में 20 जनवरी 2026 को जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के कारण अनिश्चितता का माहौल है। उनके हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर दिए गए बयानों के कारण निवेशक सेफ हैवन यानि कि सुरक्षित निवेश के ऑप्शन की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में कीमती धातुओं की मांग बढ़ गई है। यही कारण है कि वैश्विक और घरेलू दोनों बाजारों में सोने-चांदी ने नए रिकॉर्ड स्तर छू लिए हैं।

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना 1,47,757 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 3,10,151 रुपये प्रति किलो पर क्लोज हुई। यह पहली बार है चांदी की कीमत 3.10 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंची है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 1,46,250 रुपये, 22 कैरेट 1,34,060 रुपये और 18 कैरेट 1,09,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। चांदी 3,05,100 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करती नजर आई।


    अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

    अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कॉमेक्स पर सोना $4,669.40 प्रति औंस और चांदी $93.400 प्रति औंस तक पहुंच गई। इससे पहले सोने ने $4,672.50 और चांदी ने $94.065 प्रति औंस का उच्चतम स्तर छुआ था। यूरोपीय देशों के विरोध और वैश्विक राजनीतिक तनाव ने निवेशकों को सोने-चांदी की ओर आकर्षित किया है।

    प्रमुख शहरों में आज का भाव

    दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,46,400 रुपये और 22 कैरेट 1,34,210 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,46,250 रुपये, 22 कैरेट 1,34,060 रुपये और 18 कैरेट 1,09,690 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज हुआ। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,46,740 रुपये और 22 कैरेट 1,34,510 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं कोलकाता और हैदराबाद में भी सोना 1,46,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा।

