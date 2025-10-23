Gold Prices: सोने का रेट 6 हजार और चांदी का रेट 9 हजार रुपये घटा, इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट का दिख रहा असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बाजार में लगातार दो दिनों से दोनों कीमती धातुओं में भारी गिरावट देखी जा रही है। बुधवार को अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट में सोना एक प्रतिशत गिरकर 4100 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर आ गया। इससे पहले मंगलवार को भी सोने में कम से कम पांच प्रतिशत की गिरावट आई थी। यह एक दिन में अगस्त 2020 के बाद हुई सबसे बड़ी गिरावट रही।

दरअसल उच्च स्तर पर जाने के बाद सोने-चांदी में निवेशक अब प्राफिट बुक करने लगे हैं। बिकवाली के कारण तो गिरावट है ही, वैश्विक भूराजनीतिक परिस्थितियां भी सोने-चांदी में गिरावट को बढ़ावा दे रही हैं। दरअसल चीन-अमेरिका की ट्रेड वार्ता को लेकर बाजार आशान्वित है। इसी के साथ ट्रंप और पुतिन की वार्ता से भी हल निकलने की उम्मीद की जा रही है। इन सबके अलावा डालर की मजबूती ने भी सोने की गिरावट का साथ दिया।

अमेरिका से जारी होने वाली रिपोर्ट का इंतजार बाजार को अब शुक्रवार को अमेरिका से जारी होने वाली सीपीआई रिपोर्ट का इंतजार है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के असर और घरेलू मांग सिमटने से भारतीय सराफा बाजार में भी सोने-चांदी के दाम अब नरम पड़ रहे हैं। इंदौर सराफा बाजार दीपावली के बाद बुधवार को ही मुहूर्त में खुला और सोने-चांदी में भारी गिरावट देखी गई। कारोबारियों के अनुसार दोनों धातुओं में अब निवेशक दूर हट रहे हैं और बिकवाली का जोर ही नजर आ रहा है। भारत में थोड़ा मजबूत हुआ भारतीय रुपया भी थोड़ा मजबूत हुआ है। ऐसे में बुधवार को सोने में लगातार गिरावट देखी गई। एमसीएक्स पर सोने के भाव 1,20,000 रुपये प्रति दस ग्राम तक आ गए। जबकि इंदौर सराफा में सोना केडबरी नकद में साढ़े छह हजार रुपये की गिरावट रही। सोना 24 कैरेट नकद में 1,24,500 रुपये प्रति दस ग्राम बोला गया।