नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों और सटोरियों की सक्रियता के चलते गुरुवार को सोना कामेक्स पर पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ता हुआ 4600 डालर प्रति औंस की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे भारतीय बाजारों में सोना बुधवार के बंद भाव 144300 रुपये प्रति दस ग्राम पर ही मजबूत व स्थिर देखा गया। इधर, विदेशों में चांदी में ऊंचे दामों पर लेवाल कुछ अटकने से बढ़ते दामों में रुकावट आई है।

गुरुवार को कामेक्स पर चांदी वायदा 6 सेंट घटकर 85.55 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। हालांकि इंदौर मार्केट में चांदी के दामों में सुधार जारी रहा। गुरुवार को इंदौर में चांदी चौरसा आंशिक सुधरकर 26850 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

ज्वेलर्स का कहना है कि भारतीय बाजार पूर्णत: अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट पर आधारित हो गया है। वहां बाजार में तेजी आती है तो यहां तेजी की स्थिति बन जाती है। भारतीय बाजार में सोने-चांदी के दाम इतने ऊंचे हो गए है गहनों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। ज्वेलर्स का कहना है कि ईरान में बढ़ती अशांति अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को ट्रिगर कर सकती है और मध्य पूर्व में स्थिरता को बाधित कर सकती है, साथ ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव को लेकर भी चिंताएं थीं। ट्रंप द्वारा ईरान पर नरम रुख का संकेत देने के बाद ये चिंताएं कम हो गईं।