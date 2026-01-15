मेरी खबरें
    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 08:18:50 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 08:22:55 PM (IST)
    Gold Rate 15 Jan 2026: पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर सोना अब नई ऊंचाई पर, चेक करें लेटेस्‍ट रेट
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. विदेशी बाजार में सोना 4600 डालर की ऊंचाई पर।
    2. इंदौर मार्केट में चांदी के दामों में सुधार जारी रहा।
    3. चांदी चौरसा आंशिक 26850 रुपये पर पहुंच गई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। अंतरराष्ट्रीय बुलियन वायदा मार्केट में निवेशकों और सटोरियों की सक्रियता के चलते गुरुवार को सोना कामेक्स पर पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ता हुआ 4600 डालर प्रति औंस की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। इससे भारतीय बाजारों में सोना बुधवार के बंद भाव 144300 रुपये प्रति दस ग्राम पर ही मजबूत व स्थिर देखा गया। इधर, विदेशों में चांदी में ऊंचे दामों पर लेवाल कुछ अटकने से बढ़ते दामों में रुकावट आई है।

    गुरुवार को कामेक्स पर चांदी वायदा 6 सेंट घटकर 85.55 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई। हालांकि इंदौर मार्केट में चांदी के दामों में सुधार जारी रहा। गुरुवार को इंदौर में चांदी चौरसा आंशिक सुधरकर 26850 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।


    ज्वेलर्स का कहना है कि भारतीय बाजार पूर्णत: अंतरराष्ट्रीय बुलियन मार्केट पर आधारित हो गया है। वहां बाजार में तेजी आती है तो यहां तेजी की स्थिति बन जाती है। भारतीय बाजार में सोने-चांदी के दाम इतने ऊंचे हो गए है गहनों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

    ज्वेलर्स का कहना है कि ईरान में बढ़ती अशांति अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को ट्रिगर कर सकती है और मध्य पूर्व में स्थिरता को बाधित कर सकती है, साथ ही अमेरिकी केंद्रीय बैंक पर राजनीतिक दबाव को लेकर भी चिंताएं थीं। ट्रंप द्वारा ईरान पर नरम रुख का संकेत देने के बाद ये चिंताएं कम हो गईं।

    अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों को मारना बंद कर देंगे और उनका मानना है कि वर्तमान में बड़े पैमाने पर फांसी की कोई योजना नहीं है।

    उनकी टिप्पणियों ने सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ प्रदर्शनों पर तत्काल अमेरिकी सैन्य प्रतिक्रिया की संभावना को कम कर दिया, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम हो गया जिसने सोने की रैली का समर्थन किया था।

    कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4600 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4632 डालर और नीचे में 4580 डालर प्रति औंस और चांदी 85.55 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 93.51 डालर और नीचे में 85.86 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 144300 सोना आरटीजीएस में 141200 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 129400 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • बुधवार को सोना 144300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 268500, चांदी आरटीजीएस 273000 चांदी टंच 268900 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2800 रु. प्रति नग बिका। बुधवार को चांदी 268000 रु. पर बंद हुई थी।

