    Gold Rate Today: 11 दिसंबर को सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी, चांदी की भी बढ़ी चमक

    11 दिसंबर की सुबह सोने और चांदी की कीमतों में तेज उछाल दर्ज हुआ। फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर घटाने के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की मांग बढ़ी, जिसका प्रभाव भारतीय बाजारों पर दिखा। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1.30 लाख के पार पहुंच गया, जबकि चांदी 1.99 लाख रुपये प्रति किलो हो गई।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:25:38 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:25:38 PM (IST)
    आज गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में इजाफा हुआ है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. फेड दर कटौती से सोने की वैश्विक मांग बढ़ी
    2. दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1.30 लाख पार
    3. मुंबई-चेन्नई में सोने के रेट स्थिर ऊंचे रहे

    बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों में 11 दिसंबर की सुबह तेजी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली सहित लगभग सभी बड़े शहरों में गोल्ड रेट में बढ़ोतरी हुई है।

    अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बढ़ी है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला।

    दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड 1.30 लाख रुपये के पार

    दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,19,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। लगातार बढ़ रहे दाम निवेशकों के बढ़ते रुझान और वैश्विक परिस्थितियों के कारण प्रभावित हो रहे हैं।

    मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रेट स्थिर लेकिन ऊंचे

    मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन शहरों में भाव लगभग समान बने हुए हैं।

    पुणे और बेंगलुरु में भी महंगा हुआ सोना

    पुणे और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,320 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

    इस साल 67% बढ़ चुका है सोना

    विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में इस साल अब तक 67% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और रुपये-डॉलर का संतुलन इसी तरह बना रहा, तो 2026 में इसकी कीमतें 5% से 16% तक और बढ़ सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव फिलहाल 4201.70 डॉलर प्रति औंस है।


    चांदी भी तेज, दाम 1.99 लाख रुपये प्रति किलो

    • सोने की तरह चांदी में भी आज तेजी है। घरेलू बाजार में चांदी का भाव 1,99,100 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। इस साल चांदी की कीमतों में अब तक 114% की बढ़त दर्ज की गई है। विदेशी बाजार में चांदी का हाजिर भाव 61.60 डॉलर प्रति औंस है।

