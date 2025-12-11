Gold Rate Today: 11 दिसंबर को सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी, चांदी की भी बढ़ी चमक

दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,470 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,19,610 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। लगातार बढ़ रहे दाम निवेशकों के बढ़ते रुझान और वैश्विक परिस्थितियों के कारण प्रभावित हो रहे हैं।

अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा प्रमुख ब्याज दर में 0.25% की कटौती किए जाने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की मांग बढ़ी है, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला।

बिजनेस डेस्क। देश में सोने और चांदी की कीमतों में 11 दिसंबर की सुबह तेजी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली सहित लगभग सभी बड़े शहरों में गोल्ड रेट में बढ़ोतरी हुई है।

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रेट स्थिर लेकिन ऊंचे

मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 1,19,460 रुपये प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोने की कीमत 1,30,320 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन शहरों में भाव लगभग समान बने हुए हैं।

पुणे और बेंगलुरु में भी महंगा हुआ सोना

पुणे और बेंगलुरु में 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,30,320 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 1,19,290 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

इस साल 67% बढ़ चुका है सोना

विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में इस साल अब तक 67% की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और रुपये-डॉलर का संतुलन इसी तरह बना रहा, तो 2026 में इसकी कीमतें 5% से 16% तक और बढ़ सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव फिलहाल 4201.70 डॉलर प्रति औंस है।