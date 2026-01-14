Gold Rate Today: सोना 800 रुपये महंगा, चांदी ने लगाई 11000 रुपये की छलांग, जानें अपने शहर के भाव

अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत संकेत, डॉलर में उतार-चढ़ाव और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं में यह उछाल दर्ज किया है। सुबह के कारोबार में ही सोना करीब 800 रुपये और चांदी 11 हजार रुपये से ज्यादा मजबूत हो गई।

बिजनेस डेस्क। घरेलू फ्यूचर मार्केट में बुधवार 14 जनवरी को सोने-चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही नए ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते नजर आए।

एमसीएक्स पर 5 फरवरी 2026 एक्सपायरी वाला गोल्ड फ्यूचर बुधवार को 1,40,501 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,42,241 रुपये पर बंद हुआ था। सुबह 10:10 बजे तक गोल्ड फ्यूचर 1,43,007 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो करीब 800 रुपये की तेजी को दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में सोने ने 1,43,096 रुपये का हाई लेवल भी छू लिया।

ऐसे में आज सोना-चांदी खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए ताजा रेट जानना बेहद जरूरी है।

चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल

चांदी के दामों में भी बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एमसीएक्स पर 5 मार्च 2026 एक्सपायरी वाला सिल्वर फ्यूचर 2,86,404 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड करता दिखा। यह पिछले दिन की तुलना में लगभग 11,200 रुपये की उछाल है। शुरुआती सत्र में चांदी 2,87,990 रुपये प्रति किलो के हाई लेवल तक पहुंच गई।

आपके शहर में आज सोने के दाम

गुड रिटर्न के अनुसार अलग-अलग शहरों में सोने के रेट इस प्रकार रहे...

दिल्ली: 24 कैरेट 1,43,770 रुपये, 22 कैरेट 1,31,800 रुपये, 18 कैरेट 1,07,870 रुपये

मुंबई: 24 कैरेट 1,43,620 रुपये, 22 कैरेट 1,31,650 रुपये, 18 कैरेट 1,07,720 रुपये

चेन्नई: 24 कैरेट 1,44,880 रुपये, 22 कैरेट 1,32,800 रुपये, 18 कैरेट 1,10,800 रुपये

कोलकाता: 24 कैरेट 1,43,620 रुपये, 22 कैरेट 1,31,650 रुपये, 18 कैरेट 1,07,720 रुपये

अहमदाबाद: 24 कैरेट 1,43,670 रुपये, 22 कैरेट 1,31,700 रुपये, 18 कैरेट 1,07,770 रुपये

लखनऊ और पटना: 24 कैरेट करीब 1,43,700 रुपये के आसपास

हैदराबाद: 24 कैरेट 1,43,620 रुपये

क्यों रोज बदलते हैं भाव

सोना और चांदी की कीमतें रोज बदलती रहती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर-रुपये की चाल, ब्याज दरें और टैक्स जैसे कारक इन पर असर डालते हैं। ऐसे में खरीदारी से पहले अपने शहर के ताजा रेट जरूर जांच लेना समझदारी होगी।