    Gold Rate Today 20 Jan 2026: चांदी 22 हजार रुपए और उछली, सोना 4500 रुपये बढ़ा

    दरअसल बाजार में अंदरखाने से खबर चल रही है कि भारत सरकार इस बजट में चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। अभी चांदी के आयात पर 6 प्रतिशत आयात ड्यूटी लग रही ...और पढ़ें

    By Lokesh SolankiEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 07:07:15 PM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 07:10:55 PM (IST)
    Gold Rate Today 20 Jan 2026: चांदी 22 हजार रुपए और उछली, सोना 4500 रुपये बढ़ा
    सोने और चांदी के दाम।

    HighLights

    1. बजट में चांदी पर टैक्स बढ़ने की धारणा।
    2. अंतरराष्ट्रीय बाजार महंगी बिक रही चांदी।
    3. वायदा वालों ने 9 प्रतिशत दाम ऊंचे किए।

    नईदुनिया प्रतिनिधि,इंदौर। मंगलवार को सराफा बाजार में चांदी के दाम में फिर से 22000 रुपये की ओर तेजी आ गई। इसी के साथ इंदौर सराफा के हाजिर मार्केट में भी चांदी के भाव तीन लाख रुपये के स्तर को पार गए। विदेशी बाजार में भी चांदी के भाव में तेजी रही और चांदी 95 डालर प्रति औंस के स्तर को पार कर गई।

    भारत के वायदा बाजार और विदेशी वायदा बाजार में चांदी के भाव में 8 से 9 प्रतिशत के अंतर पर कारोबार हो रहा है। भारतीय वायदा कारोबारियों ने चांदी के दाम 8 से 9 प्रतिशत ऊंच रखे हैं। छह प्रतिशत ड्यूटी के साथ भारत में आयातित चांदी के भाव दो लाख 94 हजार रुपये प्रति किलो होते हैं।


    इसके उलट मंगलवार को एमसीएक्स के सौदे तीन लाख 24 हजार रुपये प्रतिकिलो पर हुए। इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बडे़ सट्टेबाजों के अनुसार भारत के बाजार में चांदी विदेशी बाजार से ऊंची बेचने का कारण आने वाले समय में टैक्स में बढ़ोतरी की आशंका है।

    दरअसल बाजार में अंदरखाने से खबर चल रही है कि भारत सरकार इस बजट में चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएगी। अभी चांदी के आयात पर 6 प्रतिशत आयात ड्यूटी लग रही है। भारत सरकार आम बजट में इसे 15 प्रतिशत तक कर सकती है। इसी के चलते वायदा वालों ने पहले ही 9 प्रतिशत दाम ऊंचे कर दिए हैं। सवाल यह भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे सट्टा बाजार को पहले टैक्स में वृद्धि होने के संकेत मिल गए।

    भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिका की ग्रीनलैंड पर कब्जे की मंशा के बाद निवेशक सेफ हेवन यानि सोने और चांदी में पैसा लगा रहे हैं। मंगलवार को इंदौर में सोना पिछले सारे रिकार्ड तोड़ता हुआ डेढ़ लाख के पार और चांदी 3 लाख के पार पहुंच गई।

    मंगलवार को कामेक्स पर सोना वायदा 64 डालर उछलकर 4728 डालर प्रति औंस और चांदी वायदा 209 सेंट बढ़कर 95.37 डालर प्रति औंस के रिकार्ड स्तर पर कारोबार करती देखी गई। इससे भारतीय बाजारों में भी सोना और चांदी के दाम बेलगाम हो गए है।

    मंगलवार को इंदौर में सोना केडबरी 4500 रुपये उछलकर 152000 रुपये प्रति दस ग्राम और चांदी चौरसा 22000 रुपये उछलकर 308000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

    दोनों धातुओं की कीमतों में आई तूफानी तेजी के बाद इंदौर मार्केट में सन्नाटा देखा गया। छोटे निवेशकों की भी ग्राहकी कमजोर देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक यूरोपीय देश ग्रीनलैंड नहीं सौंप देते, तब तक वह उन पर टैरिफ लगाएंगे।

    कामेक्स वायदा

    पर सोना वायदा बढ़कर 4728 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4737 डालर और नीचे में 4658 डालर प्रति औंस और चांदी 95.37 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 95.49 डालर और नीचे में 92.57 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • सोना केडबरी रवा नकद में 152000 सोना आरटीजीएस में 147000 (जीएसटी अतिरिक्त), सोना 22 कैरेट 134700 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) है।

    • सोमवार को सोना 147500 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 308000, चांदी आरटीजीएस 316000 चांदी टंच 308500 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 3300 रु. प्रति नग बिका। सोमवार को चांदी 286000 रु. पर बंद हुई थी।

