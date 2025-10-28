Gold Rate Today: छठ महापर्व पर सोने में जबरदस्त गिरावट, 2340 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड

आज भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,280 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि कल यह 1,25,620 रुपये था। यानी एक दिन में 2,340 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 10 दिनों में सोना 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है।

बिजनेस डेस्क। धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से तेजी के बाद अब सोना 10 ग्राम के हिसाब से 2,340 रुपये तक सस्ता हो गया है।

10 दिनों में 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना

18 अक्टूबर को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,860 रुपये थी, जो अब घटकर 1,24,480 रुपये रह गई है। यानी सोना 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है।

चांदी में 1,700 रुपये प्रति किलो की गिरावट

10 दिन पहले 1 किलो चांदी का भाव 1,72,000 रुपये था, जो अब 1,55,000 रुपये रह गया है। यानी चांदी 17,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। यानि हर 100 ग्राम में करीब 1,700 रुपये की गिरावट आई है।

गोल्ड ETF में निवेश का बढ़ा रुझान

सोने की कीमतों में गिरावट के बीच गोल्ड ETF में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह निवेश का एक साधन है जो सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। कीमत बढ़ने पर ETF का मूल्य भी बढ़ता है।

शहरों में आज के 10 ग्राम सोने के रेट

नाशिक: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

अयोध्या: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

गाजियाबाद: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

आगरा: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

भोपाल: 1,24,530 रुपये (24 कैरेट)

इंदौर: 1,24,530 रुपये (24 कैरेट)

कानपुर: ₹1,24,630 (24 कैरेट)