    Gold Rate Today: छठ महापर्व पर सोने में जबरदस्त गिरावट, 2340 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड

    धनतेरस से पहले सोने-चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ₹2,340 सस्ता होकर ₹1,23,280 पर पहुंच गया है, जबकि चांदी ₹17,000 प्रति किलो गिरी है। पिछले 10 दिनों में सोना ₹6,380 सस्ता हुआ है। कई शहरों में रेट कम हुए हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 28 Oct 2025 09:58:32 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 28 Oct 2025 10:05:15 AM (IST)
    Gold Rate Today: छठ महापर्व पर सोने में जबरदस्त गिरावट, 2340 रुपये सस्ता हुआ गोल्ड
    सोने में गिरावट जारी है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चांदी ₹17,000 प्रति किलो सस्ती हुई।
    2. गोल्ड ETF में निवेशकों की रुचि बढ़ी।
    3. धनतेरस से पहले ग्राहकों के लिए मौका।

    बिजनेस डेस्क। धनतेरस और दिवाली से पहले सोने-चांदी के दामों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। बीते कुछ दिनों से तेजी के बाद अब सोना 10 ग्राम के हिसाब से 2,340 रुपये तक सस्ता हो गया है।

    आज भारत में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,280 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि कल यह 1,25,620 रुपये था। यानी एक दिन में 2,340 रुपये की गिरावट आई है। वहीं, पिछले 10 दिनों में सोना 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है।

    10 दिनों में 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ सोना

    18 अक्टूबर को 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,860 रुपये थी, जो अब घटकर 1,24,480 रुपये रह गई है। यानी सोना 6,380 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हुआ है।

    चांदी में 1,700 रुपये प्रति किलो की गिरावट

    10 दिन पहले 1 किलो चांदी का भाव 1,72,000 रुपये था, जो अब 1,55,000 रुपये रह गया है। यानी चांदी 17,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई। यानि हर 100 ग्राम में करीब 1,700 रुपये की गिरावट आई है।

    गोल्ड ETF में निवेश का बढ़ा रुझान

    सोने की कीमतों में गिरावट के बीच गोल्ड ETF में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। यह निवेश का एक साधन है जो सोने की कीमतों को ट्रैक करता है। कीमत बढ़ने पर ETF का मूल्य भी बढ़ता है।

    शहरों में आज के 10 ग्राम सोने के रेट

    नाशिक: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

    अयोध्या: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

    गाजियाबाद: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

    आगरा: 1,23,430 रुपये (24 कैरेट)

    भोपाल: 1,24,530 रुपये (24 कैरेट)

    इंदौर: 1,24,530 रुपये (24 कैरेट)

    कानपुर: ₹1,24,630 (24 कैरेट)


