Gold Rate Today: 6 जनवरी को चांदी में जबरदस्त तेजी, सोने की चमक बरकरार; जानें अपने शहर के भाव
नए साल की शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। एमसीएक्स पर चांदी 2.50 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गई है और नया रिकॉ ...और पढ़ें
Publish Date: Tue, 06 Jan 2026 01:24:18 PM (IST)Updated Date: Tue, 06 Jan 2026 01:24:18 PM (IST)
सोना-चांदी की कीमतों में तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। (फाइल फोटो)
HighLights
- एमसीएक्स पर चांदी 2.50 लाख रुपये पार
- चांदी जल्द तोड़ सकती है 29 दिसंबर का रिकॉर्ड
- सोने में भी 380 रुपये प्रति 10 ग्राम तेजी
बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही कीमती धातुओं के बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज 6 जनवरी को चांदी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर नया रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। 1 किलो चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपये के पार पहुंच चुकी है। वहीं सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। लगातार बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों का रुझान फिर से बुलियन मार्केट की ओर बढ़ा है।
MCX पर चांदी ने दिखाई रिकॉर्ड तेजी
- एमसीएक्स पर चांदी बीते कई दिनों से लगातार चढ़त पर है। 29 दिसंबर को चांदी ने 2,54,174 रुपये प्रति किलो का रिकॉर्ड बनाया था। आज सुबह 10.10 बजे चांदी का भाव 2,50,112 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया। इसमें करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की तेजी आई है।
मौजूदा कारोबार में चांदी ने 2,48,588 रुपये का लो और 2,50,723 रुपये का हाई लेवल छुआ है। अगर तेजी बरकरार रही तो चांदी जल्द ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकती है।
सोने में भी बनी हुई है मजबूती
- सोने की कीमतों में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर सुबह 10.17 बजे 10 ग्राम सोना 380 रुपये की तेजी के साथ 1,38,500 रुपये पर कारोबार करता दिखा।
- सोने ने आज 1,38,776 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई और 1,38,340 रुपये का लो स्तर दर्ज किया है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती और सुरक्षित निवेश की मांग से सोने को सहारा मिल रहा है।
शहरों में क्या हैं ताजा रेट
- देश के अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के भाव में हल्का अंतर देखने को मिल रहा है। पटना में आज 10 ग्राम सोना सबसे सस्ता 1,38,730 रुपये में मिल रहा है, जबकि भोपाल और इंदौर में इसका भाव सबसे ज्यादा 1,38,950 रुपये है।
- चांदी की बात करें तो पटना में 1 किलो चांदी 2,49,640 रुपये में उपलब्ध है। चंडीगढ़ में यह सबसे महंगी 2,50,090 रुपये प्रति किलो बिक रही है।
निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी
बाजार जानकारों का कहना है कि महंगाई, वैश्विक अनिश्चितता और डॉलर में उतार-चढ़ाव के कारण निवेशक एक बार फिर सोने-चांदी को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। आने वाले दिनों में इनमें और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है।