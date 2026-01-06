Gold Rate Today: 6 जनवरी को चांदी में जबरदस्त तेजी, सोने की चमक बरकरार; जानें अपने शहर के भाव

बिजनेस डेस्क। नए साल की शुरुआत के साथ ही कीमती धातुओं के बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। आज 6 जनवरी को चांदी ने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर नया रिकॉर्ड बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। 1 किलो चांदी की कीमत 2.50 लाख रुपये के पार पहुंच चुकी है। वहीं सोने की कीमतों में भी मजबूती बनी हुई है। लगातार बढ़ती मांग और वैश्विक संकेतों के चलते निवेशकों का रुझान फिर से बुलियन मार्केट की ओर बढ़ा है।