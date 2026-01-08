Gold Rate Today: सोने-चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट, यहां जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट

बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी तेजी के बाद कीमती धातुओं के भाव में अचानक नरमी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम नीचे आए हैं। इससे निवेशकों और आम खरीदारों को राहत मिली है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर आज सोने का भाव गिरकर 4,456.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कल सुबह यह 4,500.40 डॉलर प्रति औंस था। वहीं चांदी की कीमत भी दबाव में रही और यह 81.625 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 78.350 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुनाफावसूली और डॉलर में मजबूती को गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है।

MCX पर भी दिखी कमजोरी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर भी कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। कल सोना 1,38,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,51,500 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज इनमें और नरमी देखने को मिली है। भारत में आज क्या रहे सोने-चांदी के दाम आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,36,675 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कल 1,38,830 रुपये था। 22 कैरेट सोना 1,27,260 रुपये से घटकर 1,25,194 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 1,04,130 रुपये से गिरकर 1,02,495 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी घटकर 2,48,000 रुपये प्रति किलो रह गई।