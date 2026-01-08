मेरी खबरें
    Gold Rate Today: सोने-चांदी के भाव में जबरदस्त गिरावट, यहां जानें गोल्ड-सिल्वर के लेटेस्ट रेट

    सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में भाव नीचे आए हैं। COMEX और MCX दोनों पर कमजोरी दिखी। भारत में 2 ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 08 Jan 2026 01:48:41 PM (IST)Updated Date: Thu, 08 Jan 2026 01:48:41 PM (IST)
    सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सोने-चांदी की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट दर्ज
    2. COMEX पर गोल्ड और सिल्वर दोनों कमजोर
    3. MCX पर भी सोना और चांदी फिसले

    बिजनेस डेस्क। सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी तेजी के बाद कीमती धातुओं के भाव में अचानक नरमी देखने को मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से लेकर घरेलू बाजार तक गोल्ड और सिल्वर दोनों के दाम नीचे आए हैं। इससे निवेशकों और आम खरीदारों को राहत मिली है।

    अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो COMEX पर आज सोने का भाव गिरकर 4,456.70 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। कल सुबह यह 4,500.40 डॉलर प्रति औंस था। वहीं चांदी की कीमत भी दबाव में रही और यह 81.625 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 78.350 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुनाफावसूली और डॉलर में मजबूती को गिरावट का प्रमुख कारण माना जा रहा है।


    MCX पर भी दिखी कमजोरी

    मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) पर भी कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। कल सोना 1,38,040 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,51,500 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज इनमें और नरमी देखने को मिली है।

    भारत में आज क्या रहे सोने-चांदी के दाम

    आज भारत में 24 कैरेट सोने का भाव गिरकर 1,36,675 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कल 1,38,830 रुपये था। 22 कैरेट सोना 1,27,260 रुपये से घटकर 1,25,194 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 1,04,130 रुपये से गिरकर 1,02,495 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी की कीमत भी घटकर 2,48,000 रुपये प्रति किलो रह गई।

    प्रमुख शहरों में आज का रेट

    दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,39,640 और 22 कैरेट 1,28,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मुंबई में 24 कैरेट 1,38,260, 22 कैरेट 1,26,740 और 18 कैरेट 1,03,700 रुपये रहा। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,39,630 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि कोलकाता में 24 कैरेट का भाव 1,38,260 रुपये रहा।

    खरीदारी का बेहतर मौका

    विशेषज्ञों के मुताबिक कीमतों में आई यह गिरावट निवेशकों और आम खरीदारों के लिए अच्छा अवसर हो सकती है। मांग बढ़ने की संभावना को देखते हुए आने वाले दिनों में फिर तेजी लौट सकती है।

