    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 09 Jan 2026 02:07:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 09 Jan 2026 02:07:09 PM (IST)
    Gold Rate Today: एक दिन की गिरावट के बाद फिर लौटी सोने-चांदी में चमक, कीमतों में जबरदस्त इजाफा
    सोने-चांदी में फिर दिखी तेजी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. MCX पर सोना 0.20 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार।
    2. मार्च डिलीवरी चांदी 0.72 प्रतिशत उछली।
    3. कमजोर डॉलर से बुलियन को मिला मजबूत समर्थन।

    बिजनेस डेस्क। घरेलू कमोडिटी बाजार में शुक्रवार, 9 जनवरी को सोना और चांदी की कीमतों में मजबूती देखने को मिली। कमजोर डॉलर, मजबूत स्पॉट डिमांड और वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक तनावों के बीच निवेशकों ने सुरक्षित निवेश के रूप में कीमती धातुओं की ओर रुख किया। इसका असर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) से लेकर घरेलू सर्राफा बाजार तक साफ नजर आया। विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अस्थिरता के चलते आने वाले दिनों में भी सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।

    MCX पर सोना-चांदी में तेजी

    शुक्रवार को MCX पर फरवरी डिलीवरी वाला सोना 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,38,012 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार करता दिखा। वहीं मार्च डिलीवरी वाली चांदी में 0.72 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया और इसका भाव 2,45,072 रुपये प्रति किलो पहुंच गया। बाजार में मजबूत खरीदारी से दोनों धातुओं को समर्थन मिला।


    डॉलर इंडेक्स में गिरावट से मिला सहारा

    डॉलर इंडेक्स 99.99 के स्तर तक पहुंचने के बाद मुनाफावसूली के चलते नीचे आया। डॉलर में कमजोरी से विदेशी निवेशकों के लिए बुलियन सस्ता हुआ, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने को समर्थन मिला। फरवरी फ्यूचर्स वाला अमेरिकी सोना करीब 0.30 प्रतिशत चढ़ा। वैश्विक अनिश्चितता और जियो-पॉलिटिकल टेंशन सोने के लिए मजबूत आधार बने हुए हैं।

    प्रमुख शहरों में आज के भाव

    • गुड रिटर्न्स के मुताबिक चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,39,640 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,28,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,38,860 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा।

  • मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोना 1,38,710 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,150 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। वडोदरा और अहमदाबाद में 24 कैरेट सोना 1,38,760 रुपये और 22 कैरेट सोना 1,27,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिकता दिखा।

    • निवेशकों के लिए संकेत

    विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा वैश्विक हालात में सोना सुरक्षित निवेश बना रहेगा। हालांकि कीमतों में तेजी के साथ मुनाफावसूली का दबाव भी दिख सकता है, इसलिए निवेशकों को सतर्कता के साथ फैसला लेने की सलाह दी जा रही है।

