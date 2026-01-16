Gold Rate Today: 16 जनवरी को औंधे मुंह गिरीं सोने-चांदी की कीमतें, ग्राहकों के लिए सुनहरा मौका

बिजनेस डेस्क। चांदी और सोने की कीमतों में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एमसीएक्स पर बाजार खुलते ही चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने में मामूली कमजोरी दिखाई दी। हालिया तेजी के बाद निवेशकों की मुनाफावसूली और वैश्विक संकेतों का असर कीमती धातुओं के बाजार पर साफ नजर आ रहा है। हालांकि, लंबी अवधि में सोना और चांदी अभी भी निवेशकों की पसंद बने हुए हैं।

एमसीएक्स पर 5 मार्च डिलीवरी वाली चांदी पिछले सत्र में 2,91,577 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। आज यह 2,87,127 रुपये पर खुली और शुरुआती कारोबार में 2,85,513 रुपये तक फिसल गई। दिन के उच्च स्तर पर यह 2,88,901 रुपये तक पहुंची। सुबह 9.45 बजे यह 3,449 रुपये यानी 1.18 प्रतिशत की गिरावट के साथ 2,88,128 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

सोने में भी दिखी कमजोरी सोने की कीमत में भी आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर 5 फरवरी डिलीवरी वाला सोना पिछले सत्र में 1,43,121 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था और आज 1,42,589 रुपये पर खुला। शुरुआती कारोबार में यह 1,42,400 रुपये तक नीचे गया और 1,42,837 रुपये तक चढ़ा। सुबह 10 बजे यह 350 रुपये यानी 0.24 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,42,771 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। क्यों बनी हुई है तेजी की धारणा? हालांकि आज गिरावट देखने को मिली, लेकिन इस साल अब तक सोने की कीमत में करीब 5 प्रतिशत और चांदी में लगभग 15 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है। पिछले एक साल में सोना करीब 80 प्रतिशत और चांदी लगभग 192 प्रतिशत तक चढ़ चुकी है।