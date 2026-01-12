मेरी खबरें
    Gold Rate Today: सप्ताह के पहले दिन सोने-चांदी में जबरदस्त तेजी, सिल्वर 10 हजार रुपये महंगी

    12 जनवरी को सर्राफा बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में जोरदार तेजी दर्ज की गई। चांदी ने एमसीएक्स में अब तक का उच्चतम स्तर छुआ, जबकि सोना 2 हजार रुपये ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 12 Jan 2026 11:06:36 AM (IST)Updated Date: Mon, 12 Jan 2026 11:06:36 AM (IST)
    Gold Rate Today: सप्ताह के पहले दिन सोने-चांदी में जबरदस्त तेजी, सिल्वर 10 हजार रुपये महंगी
    सोने-चांदी में तेजी बरकरार है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. चांदी ने एमसीएक्स में अब तक का सर्वोच्च रिकॉर्ड बनाया।
    2. सोना 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा।
    3. चांदी में लगभग 10,000 रुपये प्रति किलो की तेजी।

    बिजनेस डेस्क। 12 जनवरी, सोमवार को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने निवेशकों और ग्राहकों को चौंका दिया। सप्ताह की शुरुआत तेज उछाल के साथ हुई, जहां सोना 2 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक महंगा हो गया, वहीं चांदी में करीब 10 हजार रुपये प्रति किलो की जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। खास बात यह है कि चांदी ने एमसीएक्स में अब तक का अपना सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूती, डॉलर में उतार-चढ़ाव और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के चलते कीमती धातुओं में यह उछाल देखा जा रहा है।

    सुबह करीब 10.30 बजे एमसीएक्स पर 1 किलो चांदी की कीमत 2,62,097 रुपये दर्ज की गई। इसमें 9,372 रुपये प्रति किलो की तेजी आई। कारोबारी सत्र के दौरान चांदी का लो लेवल 2,60,711 रुपये प्रति किलो रहा, जबकि हाई लेवल 2,63,996 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। जानकारों का कहना है कि औद्योगिक मांग और निवेश दोनों बढ़ने से चांदी में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है।


    सोने की कीमतों में भी बड़ा उछाल

    सोने की बात करें तो सुबह 10.30 बजे के आसपास 10 ग्राम सोना 1,40,831 रुपये पर कारोबार करता नजर आया। इसमें 2,012 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई। सोने ने आज 1,39,600 रुपये प्रति 10 ग्राम का लो और 1,41,250 रुपये प्रति 10 ग्राम का हाई स्तर छुआ।

    निवेशकों और खरीदारों के लिए संकेत

    बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के डर के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने-चांदी की ओर रुख कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। खरीदारों को निवेश से पहले बाजार की चाल पर नजर रखने की सलाह दी जा रही है।

