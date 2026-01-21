Gold Rate Today: 21 जनवरी को सोना पहली बार 1.50 लाख पार, रॉकेट बनी गोल्ड-सिल्वर की कीमतें

बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है और बाजार में इनकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। मंगलवार को सोने ने इतिहास रचते हुए पहली बार 10 ग्राम के लिए डेढ़ लाख रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं, चांदी भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। निवेशकों और आम ग्राहकों के लिए यह एक बड़ा संकेत है कि कीमती धातुओं में जबरदस्त उछाल बना हुआ है।

सोमवार को सोने का बंद भाव 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा था। मंगलवार को मामूली गिरावट के साथ यह 1,45,500 रुपये पर खुला, लेकिन कारोबार बढ़ते ही इसमें तेज उछाल आया। एमसीएक्स पर सोना 6,861 रुपये की तेजी के साथ 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया, जिससे यह पहली बार डेढ़ लाख के पार चला गया।

चांदी भी नहीं रही पीछे चांदी की कीमतों में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई है। सोमवार को चांदी का बंद भाव 3,10,275 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। पिछले दो कारोबारी सत्रों में इसमें 32,187 रुपये यानी 11.18 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पहले 16 जनवरी को चांदी का भाव 2,87,762 रुपये प्रति किलोग्राम था। जनवरी में सोने-चांदी की तेज चाल साल 2026 के शुरुआती दिनों में सोने की कीमतों में थोड़ी सुस्ती देखी गई थी, लेकिन अब यह फिर तेज रफ्तार पकड़ चुका है। जनवरी के पहले 20 दिनों में ही 24 कैरेट सोने की कीमत में 17,053 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे बाजार में निवेशकों का रुझान एक बार फिर सोने-चांदी की ओर बढ़ा है।